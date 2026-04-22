Cae alias la Tía, señalada de liderar una banda de fleteros que cometieron al menos 10 millonarios hurtos en Cali

Seis integrantes de una peligrosa banda de fleteros fueron desarticulados en Cali.

La Policía capturó a cinco integrantes de la banda, denominada Los Boliviarianos, y uno más fue notificado de su investigación en la cárcel, donde estaba detenido.

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Para desenmarañar el actuar de los delincuentes, los investigadores analizaron 240 horas de video, material que permitió establecer la participación de estos atracadores en por lo menos 10 casos de fleteo.

La banda, según la Policía, habría hurtado cerca de 250 millones de pesos a usuarios de establecimientos bancarios en el centro y norte de Cali.

Tenía azotada a la ciudad de Cali. Foto: WIRMAN RÍOS

Para poder ponerles tatequieto, la Policía, en coordinación con la Fiscalía, realizó 11 allanamientos, en los que pudieron capturar a alias la Tía y a sus cómplices.

“Se logró la desarticulación del grupo delictivo común organizado conocido como Los Bolivarianos. La cabecilla de la estructura era conocida como la Tía; hacía apenas un mes había recobrado la libertad de la cárcel”, dijo el Herbet Benavides, comandante de Policía Metropolitana de Cali.

Entre los detenidos también están alias el Taxista y alias Yeyé, señalados marcadores de la banda, que cumplían el rol de perfilar a las víctimas dentro de los bancos en las zonas centro y norte de Cali.

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También alias Reducindo y alias Marimón, atracadores encargados de interceptar a las víctimas en vía pública utilizando armas de fuego y motocicletas para huir.

El operativo permitió incautar un arma de fuego tipo traumática modificada con munición de 9 mm, cuatro equipos móviles de comunicación y dos motocicletas, una de ellas que había sido hurtada.

Según la Policía, la investigación, que duró varios meses, permitió establecer que la Tía, en el último mes, trató de reorganizar la estructura y retomar las actividades ilícitas.

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Las autoridades destacaron que los capturados, entre quienes hay ciudadanos extranjeros, tenían registros judiciales por fabricación y porte de armas, tráfico de estupefacientes y hurto.