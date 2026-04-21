Hallan sin vida a los otros dos jóvenes secuestrados por las disidencias en Jamundí

Fueron hallados los cadáveres de los otros dos jóvenes, de los cuatro que habían sido secuestrados por hombres de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, en Jamundí.

Las cuatro víctimas fueron llevadas por la fuerza de los corregimientos de Villa Paz y Quinamayó el miércoles 15 de abril.

Según se conoció, estos dos cuerpos fueron encontrados a un costado de la vía entre Robles y Timba, en zona rural de Jamundí.

Durante la mañana de este martes, se conoció el primer hallazgo: el de los cuerpos de Juan Viáfara y Felipe Zapata, de 18 y 19 años, los cuales presentaban heridas por arma de fuego a la altura del cráneo.

La Jaime Martínez lleva su nombre en honor de un comandante abatido en el 2000. Es una de las estructuras más fuertes de las disidencias de las Farc que operan en el Cauca y Valle. Foto: Francisco Calderón / El País Foto: Foto: Francisco Calderón / El País

Los cuatro jóvenes fueron plagiados por hombres armados el miércoles cuando hombres de la Jaime Martínez irrumpieron en zona rural de Jamundí.

La Defensoría del Pueblo señaló al conocerse del secuestro que “la afectación a jóvenes en estos contextos compromete sus proyectos de vida y limita el derecho de las juventudes a un buen futuro, al restringir sus oportunidades en condiciones de dignidad y seguridad”.

También hizo un llamado al autodenominado Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias Iván Mordisco, “para que cese de manera inmediata estas acciones y libere sin condiciones a las personas retenidas, respetando las normas del derecho internacional humanitario”.

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La Alcaldía de Jamundí señaló también que “activó de manera inmediata todas las capacidades institucionales frente a la situación registrada en el corregimiento de Villa Paz, donde cuatro jóvenes de la comunidad fueron retenidos por hombres armados”.

Además, hizo un llamado al Gobierno nacional para que se les brindara el apoyo necesario a las familias de los jóvenes, pues consideró que esta situación de orden público sobrepasaba las capacidades del municipio.

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“Solicitamos la adopción de medidas urgentes de prevención y protección, así como la implementación de las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana 005 de 2024 emitida por la Defensoría del Pueblo, con el fin de fortalecer la respuesta institucional y garantizar la seguridad de las comunidades del territorio”, expresó.