Candelaria dio un paso decisivo hacia la modernización de su red pública de salud, tras recibir del Gobierno Nacional la viabilidad técnica para la construcción del nuevo hospital municipal, un proyecto considerado una de las obras más importantes para el municipio en las últimas décadas.

El pueblo vallecaucano que celebra más de 480 años, un destino que enamora con su historia, cultura y atractivos únicos

La confirmación fue entregada por el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien oficializó la resolución que avala técnicamente la iniciativa y anunció una cofinanciación nacional por 20.000 millones de pesos para hacer realidad la nueva infraestructura hospitalaria.

La noticia representa un avance significativo para el municipio, que durante años ha reclamado una ampliación de su capacidad de atención médica ante el crecimiento poblacional y el aumento de la demanda de servicios de salud.

Durante el acto oficial, la alcaldesa Gessica Vallejo Valencia destacó que la aprobación del proyecto es el resultado de meses de gestión institucional y trabajo articulado con entidades del orden nacional.

“Hoy no recibimos solamente una viabilidad técnica. Hoy damos un paso firme hacia un sueño que durante años ha acompañado la esperanza de miles de familias de nuestro municipio. Cuando hablamos de un hospital, hablamos de dignidad, de tranquilidad para nuestras familias y de garantizar atención oportuna para nuestra gente”, afirmó la mandataria.

La alcaldesa señaló además que la construcción del nuevo hospital hace parte de los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Juntos Podemos Transformar a Candelaria y aseguró que la administración municipal ha realizado esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para consolidar una iniciativa que busca fortalecer la atención médica de la población.

Gessica Vallejo, alcaldesa de Candelaria, y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo Foto: cortesía

Por su parte, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo reconoció la necesidad de ampliar la capacidad hospitalaria de Candelaria y sostuvo que el crecimiento demográfico del municipio exige una infraestructura más robusta que permita ofrecer servicios de mayor complejidad.

El funcionario indicó que la meta es avanzar hacia un hospital de segundo nivel que responda a las necesidades actuales del territorio y contribuya a descongestionar la atención de los pacientes que hoy deben ser remitidos a otros municipios o ciudades para recibir determinados tratamientos.

Asimismo, destacó el compromiso financiero asumido por la administración local para sacar adelante el proyecto y aseguró que el Gobierno Nacional acompañará las iniciativas que cuenten con respaldo institucional y capacidad de ejecución desde los territorios.

Aparte de la construcción del nuevo hospital, durante la visita oficial se anunciaron otras acciones encaminadas a fortalecer la red pública de salud del municipio.

Roger Mina, gerente de Emcali, se desahoga en SEMANA y habla de su origen popular, trayectoria y lo que viene: “Me dijeron que estaba loco”

Entre ellas se encuentra la adecuación de la antigua sede del Seguro Social para convertirla en un Centro de Especialistas, el fortalecimiento de la infraestructura del hospital actual, la entrega de equipos biomédicos especializados y el mejoramiento de varios centros de salud ubicados en corregimientos y sectores rurales de Candelaria.

Estos proyectos buscan ampliar la cobertura de los servicios médicos, mejorar la capacidad de respuesta de la red asistencial y acercar la atención especializada a miles de habitantes que actualmente enfrentan dificultades de acceso.

Con la viabilidad técnica aprobada y el respaldo financiero del Gobierno Nacional, el municipio inicia ahora la siguiente fase del proyecto, orientada a la estructuración y ejecución de una obra que promete convertirse en uno de los mayores hitos de infraestructura social para Candelaria en los últimos años.