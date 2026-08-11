Ella es la abogada que murió abrazada y protegiendo a su perro Salomón durante el terremoto en Cali

A pesar de los enormes esfuerzos de los organismos de socorro, no todos tienen el mismo final feliz de los rescates de Diana Troncoso, en Cali, o Diana Lago Sánchez, en Pereira.

🔴 Terremoto en Colombia EN VIVO: una mujer de 32 años fue rescatada tras más de 36 horas bajo escombros en Pereira

Uno de ellos es el caso de Lenny Fernández, una abogada pastusa que murió abrazada a su perro Salomón, a quien protegía en medio de los escombros.

La abogada era reconocida por su defensa de los animales y su labor en la Junta Defensora de Animales de Pasto.

Lenny fue hallada sin vida en medio de las ruinas del edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua en Cali.

Cali Foto: Jorge Orozco - El País

Su caso impactó a los rescatistas porque Lenny fue encontrada protegiendo a su perro, animal que se salvó gracias a la abogada.

“Prima de mi corazón, nos dejas tan tristes, pero el amor por los animalitos, tu Salomón y el amor a Dios guardaremos como enseñanza. Hasta pronto, prima. Nos volveremos a encontrar”, escribió una familiar en redes sociales.

Cali, Pereira y Manizales registraron escenas de destrucción tras el fuerte movimiento sísmico. Foto: AFP

Esperanza en medio del desastre

Esta noche de martes, 11 de agosto, 36 horas después del terremoto, los bomberos lograron sacar de los escombros con vida a Daniela Lago Sánchez.

“¡Logramos rescatar a Daniela! Luego de 36 horas bajo los escombros, Daniela Largo Sánchez, de 32 años, fue rescatada con vida” tras el terremoto del 10 de agosto, anunciaron los Bomberos de Bogotá.

Terremoto en Pereira: rescatan a Daniela Largo Sánchez, mujer que estuvo bajo los escombros de un edificio durante 36 horas

Ese organismo, que viajó hasta Pereira para ayudar en las maniobras de rescate, aseguró que el resultado se dio gracias al trabajo articulado con Bomberos Pereira y Ponalsar.

Daniela era buscada intensamente desde hace diez horas, cuando dio las primeras señales de supervivencia.

Diana espera ser rescatada en Cali. Foto: Alejandro Eder, alcalde de Cali.

Su caso se suma al de Diana Troncoso, rescatada en Cali después de 30 horas del terremoto de 7,4 con epicentro en San José del Palmar.

Precisamente, en esta población claman por ayuda para desbloquear la única vía que les comunica al centro del país.

¿Quién es Diana Marcela Troncoso, la médica rescatada de los escombros 30 horas después del terremoto en Cali?

Allí no tienen registro de personas fallecidas, pero sí de graves daños.

En diálogo con SEMANA, la personera Helen Johana Cuero aseguró que pudo evidenciar por lo menos 24 deslizamientos de tierra que bloquean esa carretera, por la que antes del terremoto tardaban hasta 3 horas y media para llegar a Cartago (Valle del Cauca), la ciudad más cercana.

Su pedido es prioritario, dijo, porque hay 180 viviendas afectadas.

“Nos falta el reporte de gran parte de la zona rural, porque sí tenemos reporte de afectaciones en el resguardo indígena Copé del río Ingará; hasta el momento es el resguardo que nos ha dado reportes de la infraestructura, en sus viviendas y su institución educativa”, señaló.

Escuela La Libertad, en San José del Palmar, epicentro del terremoto del 10 de agosto en Colombia. Foto: Suministrado a Semana

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) reportó 188 fallecidos y 1.677 heridos a causa del terremoto.

Cali concentra el mayor número de víctimas, con 95 fallecidos y 997 heridos. En Pereira se reportan 79 muertos y 278 lesionados; en Quibdó, nueve fallecidos y 116 heridos; y en Manizales, cinco muertos y 112 lesionados.