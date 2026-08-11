Terremoto en Colombia: así se encuentra el servicio eléctrico en las regiones afectadas

El restablecimiento del servicio de energía eléctrica en varias regiones afectadas por el sismo del 10 de agosto avanza al 86 %, informó XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista.

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El reporte, divulgado este martes 11 de agosto con corte a las 2:00 p. m., señala que la recuperación de la atención de la demanda presenta avances en Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda, Cauca y Chocó.

Continuaremos trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Minas y Energía, los agentes del sector y la institucionalidad sectorial, con el fin de lograr la recuperación total del servicio en las zonas que continúan afectadas. pic.twitter.com/Sxlos0BcyC — XM SA ESP (@XM_SA_ESP) August 11, 2026

Según los datos entregados por XM, Valle del Cauca pasó de una afectación inicial del 70 % de la demanda a una afectación actual del 14,1 %. En Caldas, Quindío y Risaralda, la afectación se redujo del 82 % al 18,2 %.

En Cauca y Nariño, la afectación inicial alcanzó el 44 %, mientras que para el momento del reporte se ubicaba en 5 %. Por su parte, Chocó pasó de una afectación inicial del 100 % a registrar 0 % de afectación en la demanda, de acuerdo con las cifras reportadas por los agentes.

XM aclaró que los porcentajes corresponden a estimaciones realizadas a partir de los reportes de los agentes. En el caso de Chocó, señaló que el dato reportado corresponde a la normalización de las redes del Sistema de Distribución Local (SDL) afectadas por el evento sísmico.

No obstante, el operador precisó que en ese momento permanecían en desatención algunas subestaciones El Siete 115 kV y Quibdó 115 kV por fallas en el Sistema de Transmisión Regional (STR).

XM entregó el reporte más actualizado. Foto: Web XM

“El restablecimiento del servicio de energía eléctrica en Cauca – Nariño, Caldas – Quindío – Chocó, y Valle del Cauca, avanza al 86 % gracias al trabajo articulado de los agentes del sector y demás actores que, desde múltiples frentes, continúan sumando esfuerzos para que las comunidades y la industria puedan contar nuevamente con el servicio de energía”, indicó XM.

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El operador agregó que continuará trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Minas y Energía, los agentes del sector y las instituciones relacionadas con la atención de la emergencia.