Alejandro Eder decreta nuevo toque de queda en Cali y mantiene la militarización en varias zonas

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, decretó un nuevo toque de queda para esa ciudad afectada por el terremoto del lunes.

“Caleños, hoy más que nunca necesitamos garantizar que las labores de rescate se desarrollen de manera segura, tanto para nuestros organismos de socorro y voluntarios como para las personas que aún permanecen bajo los escombros. Por eso, atendiendo el llamado de la ciudadanía y con el propósito de facilitar estas labores, volvemos a decretar el toque de queda en Cali”, escribió en su cuenta de X.

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“Esta medida regirá desde las 9:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del miércoles. Habrá excepciones para los rescatistas, los voluntarios que estén apoyando directamente en los puntos de rescate, la Fuerza Pública y los funcionarios de la Alcaldía que estén atendiendo la emergencia”, añadió.

Según el mandatario, mantendrá militarizadas las zonas más afectadas por el terremoto, “atendiendo el llamado de la ciudadanía y con el objetivo de proteger las viviendas, el comercio y la vida de los caleños”.

Terremoto en Cali el 11 de agosto de 2026.

Además, aseguró: “Todavía tenemos una ventana de aproximadamente 36 horas para seguir encontrando personas con vida bajo los escombros y vamos a seguir trabajando para poder lograrlo”.

El terremoto del lunes, 10 de agosto, deja un saldo preliminar de 188 personas muertas en diferentes partes de Colombia, incluida Cali, y 1.677 heridas.

En esa ciudad, por ejemplo, se han visto algunas de las imágenes más esperanzadoras, tras el rescate con vida de la médica Diana Troncoso.

¿Quién es Diana Marcela Troncoso, la médica rescatada de los escombros 30 horas después del terremoto en Cali?

Gloria, administradora de ese edificio, le dijo a Blu Radio que la joven médica quedó atrapada en los escombros, a pesar de que su familia logró salir con vida.

El sector es uno de los lugares en los que se han centrado las operaciones de rescate, pues en esa zona, cerca de la autopista con carrera 72, han sido encontradas con vida otras seis personas, incluyendo una bebé de tres meses de nacida.

Se registraron daños en la catedral de Manizales. Foto: DW

El epicentro del terremoto fue San José del Palmar, una pequeña población del Chocó. SEMANA habló con su personera, Helen Johana Cuero Rivas, quien pidió ayuda para habilitar la única vía de ingreso a ese municipio.

Balance del desastre que el terremoto deja en San José del Palmar, una pequeña población del Chocó azotada por el ELN

“No tenemos reportes de pérdidas humanas, sí de una persona desaparecida”, le dijo a este medio.

Se trata de José Leónidas Cano, de 59 años de edad, de quien no se sabe absolutamente nada.

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“Fue visto por última vez en el corregimiento de La Italia, desde el momento del temblor no lo hemos encontrado. No tenemos información si está debajo de escombros o en algún lugar donde no ha sido posible comunicarse”, indicó la personera.