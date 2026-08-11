Video: enfermeras del Hospital Universitario del Valle atienden a los recién nacidos en la calle tras terremoto

Tras el fuerte terremoto que se presentó en Colombia, algunas edificaciones presentaron fallos estructurales y otras quedaron totalmente destruidas. Entre esas se encuentra el Hospital Universitario del Valle de Cali, cuyos funcionarios han compartido imágenes de las grietas y rupturas que presentó la instalación tras el sismo.

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Ante la inminente caída del inmueble, las enfermeras del servicio de la unidad de recién nacidos tuvieron que evacuar a todos los pacientes y atenderlos en la calle a plena luz del día.

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A través de videos publicados en redes sociales, se observa al personal de enfermería brindando soporte básico a los recién nacidos en la calle. Las labores de cuidado se mantuvieron al aire libre mientras se coordinaba el traslado hacia otros centros asistenciales capacitados para recibir a la población infantil.

Daños registrados en la infraestructura hospitalaria

Las afectaciones físicas en el centro médico fueron documentadas mediante videos compartidos por los mismos trabajadores del establecimiento. En las publicaciones se aprecia una grieta en la cubierta de una sala de reuniones, así como el desprendimiento de materiales en la zona del patio.

De igual manera, los registros mostraron el derrumbe de una de las secciones de la edificación, el cual generó la caída de escombros en las áreas adyacentes. Una de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) también presentó fracturas en sus muros divisorios, comprometiendo la operación normal de ese servicio de alta complejidad.

Aún es incierto el futuro del centro de salud tras los fallos estructurales que presentó su edificación ante el movimiento telúrico. Pero por la intensidad de las imágenes compartidas, seguramente habrá que reconstruir el hospital en su totalidad.

Coordinación de traslados a la red de salud

Los organismos de socorro y la red asistencial de la ciudad coordinan la reubicación de los pacientes evacuados hacia otros hospitales del departamento. Las autoridades sanitarias priorizan la remoción de escombros y la evaluación técnica de los bloques para determinar qué áreas pueden habilitarse de manera temporal.

Mientras tanto, se confirmó que el fuerte terremoto que sacudió el occidente de Colombia deja un balance de al menos 240 muertos y más de 1.000 heridos, según las últimas cifras entregadas por las autoridades locales.