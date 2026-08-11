La Ciudadela Petronio, escenario que estaba preparado para recibir el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, tendrá una nueva función ante la emergencia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia.

La Alcaldía de Cali anunció que el espacio se convertirá en un gran centro de acopio y punto de atención para damnificados y rescatistas.

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La Ciudadela Petronio cambia su propósito ante la emergencia

La Alcaldía de Cali informó este martes 11 de agosto que la Ciudadela Petronio, ubicada en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, en el centro-sur de Cali, comenzará a funcionar desde las 3:00 de la tarde como centro de acopio y punto de atención.

La decisión fue tomada después del terremoto que afectó diferentes regiones del país y busca concentrar esfuerzos para apoyar a las familias damnificadas y a los organismos que participan en las labores de respuesta.

Según el comunicado de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Cali, en este lugar se recibirán donaciones y ayudas que posteriormente serán destinadas a las zonas más afectadas por la emergencia.

Tras el sismo, la Ciudadela Petronio fue destinada por la Alcaldía como centro de acopio y punto de atención para damnificados y rescatistas. Foto: Foto: X @NoticiasCaracol

Así, el espacio que estaba destinado a reunir al Pacífico alrededor de su cultura ahora será utilizado para unir esfuerzos frente a una situación que requiere atención inmediata.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó que la ciudad está poniendo su capacidad institucional al servicio de la atención de la emergencia y de las familias afectadas.

“En Cali siempre hemos demostrado que la solidaridad es nuestra mayor fortaleza. Hoy, nuestra prioridad absoluta es la atención integral a las víctimas, el cuidado de las familias afectadas y la protección de la vida”, afirmó el mandatario, según el comunicado oficial de la Alcaldía.

La decisión de convertir la Ciudadela Petronio en centro de acopio se suma a las acciones de respuesta que se desarrollan en diferentes puntos del país después del terremoto.

Las donaciones que se reciban en el lugar serán destinadas, de acuerdo con la administración distrital, a las zonas más afectadas de Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca.

Así, desde este martes 11 de agosto, la Ciudadela Petronio dejará temporalmente de ser solo el escenario de una celebración cultural para convertirse en un punto de solidaridad y apoyo a las comunidades afectadas por el terremoto.