El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia dejó una escena de angustia en Chiminangos II, en el norte de Cali.

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En un video, la joven hace un llamado a los organismos de socorro

Una joven identificada como Gisele hizo un llamado para pedir ayuda después de asegurar que su madre murió mientras intentaba evacuar el lugar durante el movimiento telúrico.

El caso fue difundido inicialmente por Radio Súper Cali, que publicó el llamado de Gisele en medio de la emergencia provocada por el terremoto.

Según el reporte, la joven aseguró que perdió a su madre mientras bajaba las escaleras de la unidad residencial Chiminangos II y pidió ayuda.

En el video, Gisele hace un llamado a los bomberos y a los organismos encargados de atender la emergencia para que acudan al lugar y retiren a su madre.

Según relata, la mujer permanece allí desde el día anterior y la familia teme por las condiciones en las que se encuentra el cuerpo.

La joven también expresa su dolor porque, mientras esperan ayuda, personas se acercan al sitio y toman fotografías. “De verdad mi mamá está expuesta, todo el mundo viene a tomarle fotos”, reclama en medio de la angustia.

⚠️ Gisele, es una joven que perdió a su mamá mientras bajaba las escaleras durante el terremoto en Chiminangos ll, al nororiente de Cali, hace un llamado desesperado para lograr sacar el cadáver expuesto de la señora. pic.twitter.com/MyzABVFr2Y — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) August 11, 2026

La información también fue recogida posteriormente por publicaciones en redes sociales que hacen referencia al caso y muestran la situación que se vivía en este sector de Cali.

La historia de Gisele se suma al drama que viven cientos de familias afectadas por el terremoto en diferentes zonas del país.

El sismo dejó viviendas y edificaciones con daños, obligó a muchas personas a evacuar y puso a numerosas familias frente a la incertidumbre sobre el estado de sus hogares y la seguridad de sus seres queridos.

En medio de este panorama, los organismos de socorro y las autoridades continúan con la evaluación de las afectaciones y la atención de las comunidades damnificadas.

El caso de Gisele refleja la dimensión humana de la emergencia en Cali, mientras continúa la atención de la emergencia provocada por el terremoto.

Gisele permanece a la espera de una respuesta de los organismos encargados.

Su petición es que puedan llegar al lugar, atender la situación y darle a su madre un trato digno.

Este sector ya había enfrentado alertas por sus condiciones estructurales y volvió a quedar en el centro de la emergencia tras el sismo de magnitud 7.4.