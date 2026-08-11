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¿Quién es Diana Marcela Troncoso, la médica rescatada de los escombros 30 horas después del terremoto en Cali?

La mujer estaba atrapada en el edificio Torres del Limonar; su rescate es una luz de esperanza para las víctimas del sismo.

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Redacción Semana
11 de agosto de 2026 a las 1:46 p. m.
A su salida de los escombros, la ciudadanía recibió a la médica Diana Marcela Troncoso entre aplausos.
A su salida de los escombros, la ciudadanía recibió a la médica Diana Marcela Troncoso entre aplausos. Foto: Redes sociales

Rescatistas del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, que llegaron a Cali para apoyar las labores de búsqueda de los afectados por el terremoto del lunes 10 de agosto, encontraron con vida a Diana Marcela Troncoso, una médica que había quedado sepultada en los escombros del edificio Torres del Limonar.

La mujer fue sacada del sitio con vida 30 horas después del sismo; su rescate representa una luz de esperanza para quienes esperan encontrar con vida a sus seres queridos.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró la noticia. “¡Rescatada Diana con vida! El equipo de @BomberosBogota, en coordinación con @BomberosCali119, rescató con vida a Diana, después de varias horas de haber identificado dónde estaba y de haberla liberado en una compleja operación. Una buena noticia en medio de la tragedia”, dijo.

Gloria, administradora de ese edificio, le dijo a Blu Radio que la joven médica quedó atrapada en los escombros, a pesar de que su familia logró salir con vida.

El sector es uno de los epicentros de las operaciones de rescate, pues en esa zona, cerca de la autopista con carrera 72, han sido encontradas con vida otras seis personas, incluyendo una bebé de tres meses de nacida.

Terremoto en Cali, edificio Torres del Limonar en el sur de la ciudad, con magnitud 7.2 de escala de Richter, epicentro en San José del Palmar en Choco, Foto José L Guzmán. El País.
El edificio Torres del Limonar, en el sur de Cali, quedó destruido tras el terremoto de magnitud 7.4. Foto: José Luis Guzmán. El País

Antes de que la sacaran de ese lugar, un socorrista le dijo a la mamá de Diana: “Ella ya está canalizada, está estable, ella sale de ahí, no se preocupe. Nosotros no nos vamos hasta que no saquemos a las personas”.

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De igual modo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, le reiteró que no se iba a descansar hasta rescatar a Diana y a cada uno de los caleños que se mantienen bajo los escombros. “Mucha oración y fuerza para las familias. ¡No vamos a parar!”, expresó.

Minutos después, el alcalde informó que Diana había sido rescatada con vida.

Diana espera ser rescatada en Cali.
La imagen de Diana esperando ser rescatada en Cali. Foto: Alejandro Eder, alcalde de Cali.

“Gracias a Dios, a todos los organismos y voluntarios, Diana ya fue rescatada”. A su salida de los escombros, la ciudadanía la recibió entre aplausos. Aumentó la fe en la ciudad.

El saldo preliminar de fallecidos por el terremoto es de 181. Los organismos de socorro trabajan no solo en Cali, sino también en Pereira, Manizales y Quibdó para rescatar a más personas con vida.

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