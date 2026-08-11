Con 100 ingenieros estructurales, Manizales monitorea daños en más de 300 edificaciones: esto dijo el alcalde

Manizales es una de las ciudades más golpeadas por el terremoto del lunes 10 de agosto.

El movimiento telúrico, de 7,4 en la escala de Richter y epicentro en San José del Palmar, dejó un saldo preliminar de cinco personas muertas solo en Manizales, de los 181 que ha reportado el gobierno de Abelardo De La Espriella.

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Mientras los organismos de socorro avanzan en la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas en medio de los escombros, un grupo de ingenieros trabaja en la identificación de los daños estructurales en más de 300 edificaciones afectadas.

“Tenemos visitadas un poco más de 300 edificaciones en toda la ciudad, de todo tipo, pero tenemos miles de solicitudes de visitas, por eso les pido que tengan paciencia”, pidió el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas.

Según dijo el funcionario, hay más de 100 ingenieros estructurales visitando las edificaciones. “Ya las visitas no son sencillas, sino profundas”, añadió el Alcalde, quien además dijo que ha recorrido la zona del barrio Milán hablando con los afectados.

Terremoto Ciudad de Manizales / 10 de agosto / Fotografo: Santiago Álvarez Foto: Colprensa / Santiago Álvarez

“Todas las casas de acá y los edificios están evacuados; ya lo que vamos a hacer es una revisión estructural profunda. Aquí se va a quedar un equipo dos horas o tres horas chequeando cada una de las estructuras para decirle a la gente si puede volver o qué tiene que hacer estructuralmente, qué arreglos hay que hacer”, explicó.

También dijo que en esa labor podrían tardar un mes. “Son tantas las necesidades, son tantas las viviendas, que en esto nos vamos a demorar un mes o un poco más; hay ingenieros que nos van a mandar del resto del país para hacer esto”, señaló.

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En esa ciudad, según han registrado las autoridades, hay más de 60 edificaciones “o con colapso total o con colapso parcial; tenemos cerca de 2.000 damnificados ya, pero seguramente vamos a llegar a 4.000″, expresó.

El Alcalde informó también que se dispuso de un albergue en el Coliseo Mayor, donde ya atienden a 150 personas.

Y pidió a las personas evacuadas por riesgo en sus viviendas que se acerquen a ser censadas en la principal estación de bomberos de Manizales.

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Incluso, recordó que están evaluando la medida a tomar para que los estudiantes puedan retornar a clases, ya sea de manera presencial o virtual.

“Repito, no hay estudio durante toda esta semana, ni en colegios públicos ni privados, porque la infraestructura educativa quedó completamente golpeada, mucha de ella con colapso estructural, tanto en los privados como en los públicos”, indicó.

Por último, recordó que, a pesar de los daños, la red hospitalaria está funcionando.

El terremoto dejó averías también en infraestructura de entidades como la Fiscalía, la Alcaldía y algunas parroquias.