En Manizales decretan toque de queda tras el terremoto de este lunes: este es el balance de la tragedia en la ciudad

La Alcaldía de Manizales decretó el toque de queda en esa ciudad “como medida preventiva y de protección para la ciudadanía” luego del terremoto de la mañana de este lunes, 10 de agosto, que tuvo una magnitud de 7,4 en la escala de Richter y epicentro en San José del Palmar, en Chocó.

La medida comienza desde las 10:00 p. m. de este lunes y va hasta las 5:00 a. m. del martes 11 de agosto. “La medida busca contribuir a la seguridad y tranquilidad de todos los manizaleños mientras continúan las acciones de atención y verificación tras el sismo”, reiteró la Alcaldía.

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El saldo preliminar en esa ciudad, donde una de las zonas más afectadas es el barrio El Cable, es de cinco personas fallecidas. Ellas son:

Fernando Alonso González, procedente del edificio La Estación, quien fue trasladado al Centro de Especialistas en Salud (CES), donde falleció como consecuencia de las lesiones María Edilma Moreno, procedente del barrio Aranjuez, quien presentó un evento cardíaco durante el sismo. Óscar de Jesús Senado, procedente del centro de la ciudad. Catalina Arango Sandoval, procedente del barrio Milán. Luis Alberto Duque Cortés, procedente del sector ubicado frente a la Universidad Católica de Manizales.

Terremoto en la ciudad de Manizales este 10 de agosto. Foto: Colprensa / Santiago Álvarez

Manizales se suma así a Cali y Pereira, otras ciudades donde se tomó la medida de decretar el toque de queda. En esta última, por ejemplo, el alcalde, Mauricio Salazar, en medio de las lágrimas, habló con la prensa.

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“Hasta mañana a las 5:00 de la mañana se prohíbe la circulación de carros porque necesitamos que los organismos de socorro puedan transitar sin dificultades. Las motos sí pueden movilizarse. Desde hoy lunes, a las 6:00 p. m., decretamos toque de queda hasta las 5:00 a. m. de mañana para proteger al comercio de la ciudad. El toque será en el centro, en la Comuna Universidad y el Subcentro Cuba. Esto, entre otras decisiones”, informó con la voz entrecortada.

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El balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indica que 1.575 viviendas presentaron afectaciones y 61 edificaciones colapsaron.