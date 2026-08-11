Wom activa beneficios sin costo para usuarios afectados por el sismo

Wom informó que algunos de sus usuarios en el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó han registrado intermitencias en el servicio de telecomunicaciones tras el sismo ocurrido en Colombia, principalmente por cortes en el suministro de energía eléctrica y transmisión que han afectado parte de la infraestructura de red.

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La compañía señaló que sus equipos técnicos trabajan desde el lunes en la recuperación de los servicios, en coordinación con los operadores de energía y en comunicación con el Ministerio de las TIC y el Gobierno Nacional, con el objetivo de avanzar en la normalización de la conectividad.

Como medida de apoyo a los usuarios de las zonas afectadas, Wom habilitó beneficios sin costo. Para los usuarios de prepago, entre el 10 y el 12 de agosto estarán disponibles 2 GB de datos y minutos ilimitados. Posteriormente, recibirán otros 2 GB y minutos ilimitados entre el 12 y el 17 de agosto.

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En el caso de los usuarios de pospago, la compañía habilitó datos y voz ilimitados durante 15 días (hasta el 24 de agosto), además de una ampliación del plazo para el pago de facturas, según el ciclo de pago de cada usuario.

Estos beneficios aplican para usuarios ubicados en Manizales (Caldas); Armenia y Circasia (Quindío); Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal (Risaralda); y Buenaventura, Cali, Candelaria, Cartago, Dagua, El Cerrito, Florida, Palmira y Yumbo (Valle del Cauca).