WOM tiene nuevo timonel para competir en el mercado, tras la autorización de integración de Tigo y Movistar

Apenas un par de semanas después de la autorización condicionada por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la integración entre Tigo y Movistar, WOM Colombia nombró un nuevo timonel para enfrentar esta nueva etapa en el mercado.

Se trata de Gyorgy Zsembery, quien a partir de este 3 de diciembre asume el cargo de CEO (Chief Executive Officer). “Liderará el comité ejecutivo de la compañía y reportará directamente a los accionistas. Su nombramiento representa un paso significativo en el proceso de transformación de la empresa, reforzando su compromiso con la innovación, la calidad del servicio y el enfoque en el cliente, con el objetivo de mantenerse como un actor líder en el mercado”, señaló la compañía en un pronunciamiento.

El cambio en la cabeza de WOM se da con una posición de dominio de Claro y la fusión de Movistar y Tigo. | Foto: WOM, SEMANA y Redes sociales

WOM fue admitida en mayo del año pasado al proceso de reorganización empresarial por parte de la Superintendencia de Sociedades. Con ello se dio inicio al trámite de salvamento empresarial en el que se espera la compañía pueda llevar a cabo su plan de negocios, para salvaguardar su operación y los más de 2.600 empleos que genera.

Con la fusión entre Tigo y Movistar, WOM tendrá que competir en un complejo mercado que se transformará, al crear un jugador de un tamaño similar al de Claro, -lo que para muchos es la conformación de un duopolio- y WOM quedaría con una participación de un dígito. Un estudio de la firma Analysys Mason señaló: “El mercado colombiano ya era de los más concentrados si se compara con otros países latinoamericanos o con Europa. Después de esa operación pasará a ser el mercado más concentrado”, advierte el análisis.

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, explicó las condiciones en las que se aprobó la fusión entre Tigo y Movistar. | Foto: 1. Transmisión de SIC en YouTube 2. Getty Images / Semana

Ese será el panorama que tendrá que enfrentar Zsembery, un ejecutivo con más de 20 años de experiencia liderando transformaciones a gran escala en empresas de los sectores de telecomunicaciones, servicios digitales, medios y servicios financieros. “Su liderazgo transformacional, tanto como CEO como miembro de Juntas Directivas en diversos mercados de Europa, el Caribe, Latinoamérica y el Pacífico Sur, demuestra una sólida combinación de visión estratégica, excelencia operativa y capacidad comercial”, agregó la compañía.

Stan Chudnovsky, en representación de los accionistas de WOM Colombia, afirmó: “2025 ha sido un año decisivo para WOM. Nuestro equipo directivo transformó exitosamente nuestra operación, alcanzando rentabilidad y superando otros complejos desafíos, incluida la reorganización bajo la Ley 1116 y la defensa de nuestra posición en un entorno de intensa competencia, mientras sentábamos las bases para el crecimiento futuro de la compañía”.

También destacó que “al iniciar su próximo capítulo de transformación digital y expansión acelerada en 2026, la amplia experiencia global de Gyorgy, su enfoque centrado en el cliente y su liderazgo probado en procesos de crecimiento y transformación, serán fundamentales para materializar esta ambiciosa visión”.