Colombia gana terreno en el turismo médico y se ubica entre los países con más cirugías plásticas

Colombia ocupa el octavo lugar en el mundo en número de liposucciones y el décimo en aumento de senos, de acuerdo con cifras de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS). En 2025, el sector registró un crecimiento de entre 12 % y 18 %, mientras aumentó la llegada de pacientes internacionales.

Este comportamiento también ha impulsado modelos de acompañamiento que buscan articular la selección de especialistas, la coordinación logística y el seguimiento antes y después de los procedimientos. Uno de ellos es Mentoring Medic, creado por Beatriz Hincapié y Eliana Valencia, que ha acompañado a más de 5.000 pacientes provenientes de Europa, Canadá, América Latina y Estados Unidos.

“La cirugía es solo una parte del proceso. Detectamos que existían vacíos importantes en aspectos como la orientación previa, la logística, el seguimiento y la recuperación, especialmente en personas que viajaban solas desde otros países. Por eso decidimos construir un modelo que organizara ese recorrido y priorizara la seguridad del paciente”, explica Hincapié.

El modelo contempla la verificación del registro de los especialistas en el RETHUS, la revisión de sus títulos como cirujanos plásticos, las pólizas de responsabilidad civil profesional y la habilitación vigente de las clínicas. También incluye la disponibilidad de anestesiólogos y las condiciones para la recuperación postoperatoria.

Beatriz Hincapié y Eliana Valencia, creadoras de Mentoring Medic. Foto: Suministrada / API

“La decisión de acompañar a un paciente parte siempre de la seguridad. Si identificamos que un procedimiento representa un riesgo superior al beneficio o que un profesional o una institución no cumplen los requisitos mínimos, simplemente no hacemos parte del proceso”, señala la CEO de Mentoring Medic.

Entre los procedimientos con mayor demanda están el mommy makeover, la liposucción, la lipoabdominoplastia, la mastopexia y la rinoplastia.

La empresa también cuenta con una casa de recuperación para pacientes que requieren alojamiento y seguimiento después de la cirugía. El servicio integra traslado, hospedaje, seguimiento clínico y orientación durante la recuperación.

“Colombia cuenta con cirujanos altamente calificados, clínicas modernas y protocolos cada vez más robustos. Integrar estos servicios con un acompañamiento organizado permite ofrecer una experiencia más segura y fortalece la reputación del país como destino para procedimientos médicos”, concluye Hincapié.