Lonja de Bogotá pide activar pólizas de copropiedades tras daños por el sismo

La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá hizo un llamado a los administradores de edificios y conjuntos residenciales para que revisen y activen las pólizas de seguro de las copropiedades, tras los daños ocasionados por el sismo registrado este lunes en Colombia.

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El gremio señaló que, además de priorizar la seguridad de las personas, es necesario avanzar en la protección de los bienes comunes y el patrimonio de los propietarios. Por ello, recomendó verificar las coberturas vigentes, especialmente las relacionadas con terremoto, y reportar oportunamente los daños a las compañías aseguradoras para solicitar su inspección y valoración.

La Lonja recordó que la Ley 675 de 2001 establece la obligación de contar con pólizas que cubran los riesgos de incendio y terremoto sobre los bienes comunes de las propiedades horizontales. Las indemnizaciones de estos seguros deben destinarse, en primer término, a la reconstrucción del edificio o conjunto cuando esta sea procedente.

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Entre las recomendaciones también está revisar coberturas adicionales que puedan contemplar gastos de alojamiento temporal para familias afectadas, siempre que estén incluidas en la póliza. Asimismo, el gremio pidió llevar a cabo las evaluaciones técnicas necesarias antes de permitir el ingreso o permanencia de personas en edificaciones que presenten posibles daños estructurales.

La organización insistió en que los seguros deben entenderse como una herramienta de gestión del riesgo y protección patrimonial, y llamó a administradores y propietarios a fortalecer sus protocolos de prevención y atención ante futuras emergencias.