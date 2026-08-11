Terremoto en Colombia: estos son los impactantes videos que muestran el colapso de edificios en Cali y Pereira

El terremoto que sacudió a Colombia este lunes, y que tuvo como epicentro al municipio de San José del Palmar y una magnitud de 7,4, ha sido uno de los más duros que ha vivido Colombia en años recientes. Algunas de las imágenes más impactantes son las de los desplomes de los edificios tras el movimiento telúrico.

🔴 Terremoto en Colombia EN VIVO: el mensaje del papa León XIV tras la tragedia

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Algunas personas alcanzaron a grabar videos de esos momentos y publicarlos en las redes sociales. Uno de los más conmovedores es el de un ala del Hospital Universitario del Valle.

Así colapsó parte del Hospital Universitario de Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo. #Colombia #Terremoto pic.twitter.com/1q3VRRUVzH — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 10, 2026

El director de la clínica confirmó que son tres los pisos colapsados: pediatría, neonatología y medicina interna. El centro médico está en tan grave condición que el médico pidió a los caleños no llevar allí más pacientes. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que en los municipios del Águila y Argelia los hospitales también se derrumbaron.

Es MUY grave lo que pasa en el Hospital Universitario del Valle:



Director confirma que los tres pisos colapsados eran pediatría, neonatología y medicina interna. Hay pacientes atrapados. Se teme que haya fallecidos. 600 pacientes atendidas en exteriores. No pueden recibir más. pic.twitter.com/LawcUFMaGC — Ronny Suárez Celemín (@RonnySuarez_) August 10, 2026

Otros videos muestran el desplome de otros edificios en Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto. En esa ciudad se registran 72 personas fallecidas, 37 personas reportadas como desaparecidas y 15 personas atrapadas en edificaciones.

#ATENCIÓN | Momento del derrumbe de un edificio de 3 pisos tras el terremoto en Pereira.#Temblor pic.twitter.com/hM5nSpPfDe — El Granadino (@elgranadino_) August 10, 2026

La ciudad vivió fuertes afectaciones en su infraestructura: 66 edificaciones con colapso total, 26 edificaciones con colapso parcial y cientos de viviendas están afectadas en su infraestructura.

Así fue el momento exacto del desplome de un edificio en Pereira. La polvareda cubrió el sector y la gente huyó en un intento por resguardarse en medio del fuerte terremoto de 7,4 en Colombia. pic.twitter.com/UP2QENaTFz — El Colombiano (@elcolombiano) August 10, 2026

El reporte de Cali muestra que la ciudad también sufrió el impacto del desplome de muchas edificaciones. “Desde el Puesto de Mando Unificado liderado por el alcalde Alejandro Eder, se entrega la siguiente actualización de cifras referentes a los impactos generados por el terremoto registrado en la ciudad de Cali el día de ayer, 10 de agosto: 95 personas fallecidas, 949 personas heridas, 45 estructuras con colapso total o parcial, 239 personas atrapadas reportadas, 86 personas rescatadas y 93 edificios y viviendas con daños en su infraestructura”.

🇨🇴Terrible escena donde se ve a cuatro personas que caen de un edificio en #Colombia durante el #terremoto de magnitud 7.4 y son aplastadas ...Las 4 personas han fallecido... pic.twitter.com/BQUVd1HH4M — NotiFace (@Noti_Face_) August 10, 2026

🔴 Un edificio se desprende durante el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y generó momentos de pánico



Al menos 18 personas murieron en Pereira y otras dos en Manizales, según informaron los alcaldes de ambos municipios pic.twitter.com/E2SJa73LD5 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 10, 2026

El terremoto en Colombia ha despertado la solidaridad en el país y en el mundo. Este martes, el papa León XIV se declaró “vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos”.

En desarrollo…