Nación

Terremoto en Colombia: estos son los impactantes videos que muestran el colapso de edificios en Cali y Pereira

En Pereira, 66 edificaciones sufrieron un colapso total. Y en Cali, 45.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
11 de agosto de 2026 a las 8:04 a. m.
Edificio colapsado en Pereira. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)
Edificio colapsado en Pereira. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) Foto: Getty Images

El terremoto que sacudió a Colombia este lunes, y que tuvo como epicentro al municipio de San José del Palmar y una magnitud de 7,4, ha sido uno de los más duros que ha vivido Colombia en años recientes. Algunas de las imágenes más impactantes son las de los desplomes de los edificios tras el movimiento telúrico.

Carlos Esteban Rebolledo, de 35 años, fue extraído con vida a las 3:57 a. m. tras permanecer atrapado en una edificación afectada en Cali.
🔴 Terremoto en Colombia EN VIVO: el mensaje del papa León XIV tras la tragedia

Vea la transmisión en vivo de SEMANA

YouTube video 6yaIFXz3LCA thumbnail

Algunas personas alcanzaron a grabar videos de esos momentos y publicarlos en las redes sociales. Uno de los más conmovedores es el de un ala del Hospital Universitario del Valle.

El director de la clínica confirmó que son tres los pisos colapsados: pediatría, neonatología y medicina interna. El centro médico está en tan grave condición que el médico pidió a los caleños no llevar allí más pacientes. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que en los municipios del Águila y Argelia los hospitales también se derrumbaron.

Otros videos muestran el desplome de otros edificios en Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto. En esa ciudad se registran 72 personas fallecidas, 37 personas reportadas como desaparecidas y 15 personas atrapadas en edificaciones.

La ciudad vivió fuertes afectaciones en su infraestructura: 66 edificaciones con colapso total, 26 edificaciones con colapso parcial y cientos de viviendas están afectadas en su infraestructura.

El reporte de Cali muestra que la ciudad también sufrió el impacto del desplome de muchas edificaciones. “Desde el Puesto de Mando Unificado liderado por el alcalde Alejandro Eder, se entrega la siguiente actualización de cifras referentes a los impactos generados por el terremoto registrado en la ciudad de Cali el día de ayer, 10 de agosto: 95 personas fallecidas, 949 personas heridas, 45 estructuras con colapso total o parcial, 239 personas atrapadas reportadas, 86 personas rescatadas y 93 edificios y viviendas con daños en su infraestructura”.

El terremoto en Colombia ha despertado la solidaridad en el país y en el mundo. Este martes, el papa León XIV se declaró “vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos”.

En desarrollo…