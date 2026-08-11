Gustavo Petro, en medio del terremoto, invita a ver ‘Cien años de soledad’, culpa al ‘fracking’ y dice que ruge la tierra: “Ni un minuto más”

Mientras Colombia vive una de las peores tragedias naturales en años, el expresidente Gustavo Petro se aferra a su cuenta de X. El exmandatario, que en el poder solía publicar una ráfaga de mensajes, no abandona esa costumbre y, con sus comentarios, ha generado indignación.

🔴 Terremoto en Colombia EN VIVO: el mensaje del papa León XIV tras la tragedia

La primera reacción del exmandatario ante el terremoto, con epicentro en el Chocó y una magnitud de 7.4, no fue de solidaridad, sino de reproche. “La tierra grita y ¿quién escucha sus mensajes?“, escribió.

“Que los funcionarios de la UNGRD digan qué pasa en Hidroituango, ese es el riesgo principal”, agregó en otro trino. “Es la misma falla que pasa debajo de la represa de Hidroituango, favor hacer públicos los informes sobre su estabilidad”, insistió.

Y luego agregó: “Que ayuden no haciendo fracking en Colombia. Eso aumenta el riesgo sísmico.Que Marcos Rubio escuche los gritos de la tierra”.

Con sus trinos, el presidente desató muchos comentarios de usuarios y líderes políticos que reaccionaron al tono de sus mensajes.

El exministro Alejandro Gaviria, por ejemplo, escribió: “El planeta no quiere castigar a los seres humanos. Ni da gritos. Ni está mandando mensajes. Ni hace juicios morales. Este tipo de “animismo” (ahora en boga) es una farsa, producto sobre todo del oportunismo político".

El exmagistrado Rubén Henao escribió: Las viudas del poder pueden decir lo que quieran, pero se siente el gobierno de Abelardo De La Espriella, de frente en las regiones apoyando a las víctimas de la desgracia por el terremoto".

Quizás uno de los que más respuestas generó vino horas después cuando, al caer la noche, Petro invitó a los colombianos a conectarse a Netflix.

“Invito a todo el pueblo colombiano a ver el episodio uno de la segunda parte de Cien años de soledad de nuestro premio nobel de Literatura, compañero Gabriel García Márquez. Que vea nuestro pueblo en el arte mundial nuestra propia historia de rebeldes”, dijo en un trino.

“Si me lo cuentan, no lo creo, pero aquí está con firma”, escribió el exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman. “¿Perdón? Ni un minuto más”, comentó la exministra Cecilia López.

Tras ese mensaje, Petro publicó algunos otros más emotivos, pero también llenos de recriminaciones.

“Colombianos y colombianas, es el momento para unirnos como hermanos y ayudar a las familias que hoy lloran por sus muertos, el buque hospital Benkos Biojó debe movilizarse al máximo. No tengo informes de la situación en Hidroituango o en Tumaco. Ojo. La tierra grita su mensaje a los seres vivos pensantes que viven en Colombia. La falla geológica del Pacífico ha empezado a moverse, puede tener consecuencias indeterminables. Solo siento que la tierra grita en el corazón del mundo. Ha lanzado su mensaje. Colombia libre siempre y para siempre. Hay que librar otra batalla, ahora por nuestros hermanos del Pacífico. Unión y unión, lloremos por los hermanos muertos y ayudemos”, dijo en otro post.