Gobierno nacional firmó decreto que deja encargado al ministro del Interior, Rodrigo Lara, como director de la UNP

El Gobierno de Abelardo De La Espriella firmó este lunes, 10 de agosto, un decreto que establece que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, estará en encargado en la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La jugadita de Juliana Guerrero para que Petro le fortalezca su esquema de seguridad antes de dejar la Presidencia

En el documento se establece que a partir de la fecha se encargó al ministro Lara dirección de la UNP sin desvincularlo como ministro del Interior.

Además, se solicita que se informe del contenido de este decreto a través de la Subdirección de Gestión Humana del Ministerio del Interior a Javier Francisco Rodríguez Moreno, quien estaba encargado de la UNP.

Javier Rodríguez había llegado a la entidad en las últimas semanas tras la salida de Augusto Rodríguez. Se rumoró que Rodríguez había dejado ese cargo por el escándalo de Juliana Guerrero en el que pedía que se ajustara su riesgo para mantener su esquema de protección más allá del gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, desde la UNP dijeron que esa no había sido la razón de la renuncia de Rodríguez, sino que obedecía a la llegada del nuevo mandato de Abelardo De La Espriella.

“Sobre este caso, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, informó al señor presidente que las medidas de protección de la señora Guerrero serían retiradas al dejar de ser funcionaria del Ministerio del Interior. Para continuar siendo beneficiaria de medidas de protección, debía acreditar nuevamente su condición de lideresa social estudiantil y activista política, calidad que ostentaba antes de vincularse como servidora pública”, dijeron desde la entidad.

En la entidad negaron que haya habido una decisión u orden presidencial para favorecer a Juliana Guerrero, “ni actuación de esta administración encaminada a manipular la asignación de medidas de protección en beneficio de persona alguna”, afirmaron a través de un comunicado.

Rodrigo Lara estará al frente de la UNP. Foto: Juan Carlos Sierra - Semana

El presidente Abelardo De La Espriella había anunciado a Didier Blanco Rodríguez como director designado de la UNP, sin embargo, han surgido críticas desde diversos sectores porque pueda llegar a la entidad, tras conocerse fuerte declaraciones que ha hecho en las redes sociales en contra de varios líderes políticos, por lo que no se sabe si con este decreto estaría tambaleando ese nombramiento.

En las últimas horas, el ministro Lara había anunciado que asumirá de manera directa la Presidencia del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), que es la encargada realizar los estudios de los esquemas de las personas protegidas del país.