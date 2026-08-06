La jugadita de Juliana Guerrero para que Petro le fortalezca su esquema de seguridad antes de dejar la Presidencia

La cuestionada Juliana Guerrero estaría planeando una jugadita para que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le fortalezca su esquema de seguridad antes de que se acabe el Gobierno Petro, según denunciaron desde dos sindicatos de la mencionada entidad.

De acuerdo con Giovanni Gallo, presidente nacional del Analtraseg, Guerrero está buscando el aval de un partido político para conseguir dos figuras, activista política y defensora de derechos humanos para poder argumentar que se le debe mantener el esquema de seguridad con el que cuenta en la actualidad.

“El analista del caso acudió al sindicato para que lo protegiéramos, ya que lo estaban forzando a realizar un estudio fuera de los parámetros normales que maneja la unidad nacional de protección, que es verificación asertiva legal de los medios tecnológicos que ellos tienen para hacerlo, y ella no aparece en ninguna parte como una activista política o defensora de derechos humanos”, indicó Gallego.

Juliana Guerrero, lideraría presuntamente una supuesta red de corrupción. Foto: Foto de Guillermo Torres Reina, fotógrafo de SEMANA

Así mismo señaló Gallo, que como prueba de ello cuentan con un audio de Guerrero, en donde le dice que la orden viene directamente del presidente de la República y que debe ser tramitada por Augusto Rodríguez, director de la UNP.

“Como se oye totalmente dentro de la grabación que ella le envía vía WhatsApp al analista donde dice que por orden del presidente, a Augusto Rodríguez, que le van a quitar el esquema y que por favor se pase a integrar un partido político o que se convierta en defensora de derechos humanos”, dijo.

En el audio, Guerrero le dice al analista de la UNP, según el sindicato, que pronto le hará llegar el certificado de militancia del Polo Democrático.

De acuerdo con la explicación que le da Guerrero al analista, sino la categorizan como defensora de derechos humanos o activista de un partido político perderá el esquema de protección.

“Ya me van a mandar el certificado de militancia del partido Polo Democrático”, dice en el audio Juliana Guerrero.

Para Gallo, esta maniobra que se estaría pensando dar en el caso de Guerrero va en contra de las políticas que tiene la Unidad Nacional de Protección para asignar esquemas de seguridad.

Un nuevo escándalo sacude a la Unidad Nacional de Protección en el caso de Juliana Guerrero. Foto: 1. Colprensa / 2. A.P.I.

De acuerdo con el sindicato de la UNP, hasta el momento no se entiende por qué Guerrero cuenta con esquema de protección si no tiene riesgo de seguridad en el sistema.

“Hasta el momento señala que no tiene riesgo. Por eso están peleando y ahí ella misma lo dice que cambie su forma de presentarse ante la entidad como una activista política para que no le quiten el esquema”, señaló Gallo.