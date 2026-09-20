Conductor mató a mujer tras arrollarla con su carro y huyó del sitio: Policía de Popayán ya lo identificó

Un grave accidente de tránsito dejó a una mujer muerte en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca. Todo quedó grabado en un video, en el que además se ve cuando el conductor del vehículo deja herida a la ciudadana y huye del sitio.

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El hecho se presentó en el barrio José María Obando el pasado viernes 18 de septiembre, hacia las 5:34 de la mañana. En las imágenes se ve en un principio la calle completamente sola, hasta que un taxi llega y se estaciona.

Tras algunos segundos, la cámara captó cuando un carro le pasó por encima a la víctima, identificada como María Amparo García Ortega, y, pese a esto, aceleró para escapar.

La escena fue vista por el taxista que estaba estacionado y por un motociclista que venía en la parte de atrás. La víctima quedó tirada en el piso sin moverse.

Este es el momento en el que el carro le pasa por encima a la mujer. Foto: API

Después de algunos segundos, el taxi se va del sitio, mientras que el motociclista se acerca hasta la víctima y posteriormente sigue su camino sin prestarle ayuda alguna.

En un comunicado que la Policía Metropolitana de Popayán le entregó a SEMANA, la institución confirmó que la mujer fue trasladada hasta un centro médico, pero finalmente murió producto de las heridas que le ocasionó la embestida del automotor.

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Una vez se conoció el caso, se comenzó la respectiva investigación y la verificación de las cámaras de seguridad para intentar dar con el paradero de la persona que iba manejando el vehículo.

Las autoridades informaron que ya se identificó el carro que presuntamente está involucrado en el hecho y el presunto responsable.

La víctima quedó en el suelo totalmente inmóvil. Foto: API

“Como parte de los avances del proceso, el ciudadano individualizado adelanta los trámites correspondientes para colocarse a disposición de la autoridad judicial competente y responder por estos hechos, en el marco de las actuaciones legales”, precisó la institución.

Por último, la Policía señaló que continuará apoyando las labores investigativas y trabajando de manera articulada con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento del caso.