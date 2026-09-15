Joven lucha por su vida tras ser arrollada por motocicleta en Barranquilla: el hecho se dio en la cebra peatonal

Melany Grace Rodríguez había terminado su jornada académica y solo necesitaba atravesar la avenida Cordialidad para continuar su camino. Unos segundos después, terminó en el pavimento con un grave trauma en la cabeza.

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La joven, de 25 años, estudiante del Sena y madre de un niño de tres años, permanece internada en la Clínica La Victoria de Barranquilla luego de ser arrollada por una motocicleta mientras cruzaba la vía.

El accidente ocurrió el viernes 11 de septiembre y quedó registrado en cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se observa a Melany iniciando el cruce por la zona destinada para los peatones. En ese momento, dos buses permanecían detenidos sobre parte de la cebra.

La joven avanzó hacia el separador y, cuando se encontraba atravesando la vía, una motocicleta terminó impactándola. El golpe provocó que cayera sobre el pavimento y sufriera un fuerte trauma en la cabeza.

Personas que se encontraban en el sector acudieron para auxiliarla mientras se coordinaba su traslado de emergencia a un centro asistencial.

Momento del accidente. Foto: Captura de pantalla usuarios redes sociales y cámara de seguridad del lugar / Montaje SEMANA

Momentos posteriores al accidente. Foto: Captura de pantalla cámaras del lugar de los hechos

Desde entonces, la situación de Melany mantiene en angustia a sus familiares y amigos. De acuerdo con las versiones entregadas por sus allegados, los médicos les comunicaron la posibilidad de un diagnóstico de muerte cerebral, aunque todavía esperan las evaluaciones correspondientes y mantienen la esperanza de que presente una evolución favorable.

La joven adelantaba estudios técnicos en el Sena y, según sus familiares, buscaba fortalecer sus oportunidades laborales para construir un mejor futuro junto a su hijo.

El video del accidente también abrió una discusión sobre las condiciones en las que los peatones deben cruzar algunas de las principales vías de Barranquilla. Las imágenes muestran vehículos de transporte público ocupando parte del espacio destinado al paso peatonal, situación que ahora genera cuestionamientos entre ciudadanos.

A esto se suma la situación del motociclista involucrado. Según lo manifestado por los familiares de Melany, el conductor presuntamente no habría permanecido en el lugar para auxiliarla después del impacto. Esta versión deberá ser establecida dentro de la investigación y, por ahora, no permite determinar responsabilidades.

Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias exactas del accidente, establecer qué ocurrió en los segundos previos al impacto y determinar las eventuales responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, Melany continúa hospitalizada y su familia permanece pendiente de su estado de salud. Lo que para ella era el regreso a casa después de una jornada de estudio terminó convirtiéndose en una emergencia que mantiene a una madre de 25 años luchando por su vida.