Los dos peligrosos criminales de Los Costeños que siguen extorsionando desde la cárcel Modelo de Barranquilla a comerciantes

En Barranquilla y los municipios del área metropolitana, las autoridades vienen adelantando operativos e investigaciones contra las bandas criminales que están colocando en jaque al sector del comercio en varios sectores de la ciudad, pero ahora el reto es del Inpec, que logre controlar a los peligrosos criminales que se encuentran recluidos en sus cárceles.

SEMANA conversó con varias fuentes judiciales de la Fiscalía General de la Nación que están investigando a Luis Jeifre Rizo Cantillo, alias La Victor, y Jesús Andrés Mantilla Muñoz, alias 32, quienes actualmente se encuentran privados de la libertad en la cárcel Modelo de Barranquilla, pero, al parecer, siguen delinquiendo desde allá sin que el Inpec los pueda controlar. Los capturados tienen anotaciones judiciales por delitos como extorsión, fabricación y porte de armas de fuego.

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“Las dos personas privadas de la libertad que se encuentran en La Modelo son alias La Victor y alias 32 y están afectando los negocios de los barrios Santuario, Buenos Aires, La Victoria, Ciudadela 20 de Julio, Alboraya, Kennedy y otros sectores”, señaló el integrante del ente investigador.

Según la información conocida por este medio, quienes estarían detrás de estas acciones se identifican como integrantes de Los Costeños. Una de las modalidades denunciadas consiste en disparar contra establecimientos comerciales, hechos que, según las fuentes, incluso han dejado trabajadores heridos.

Jorge Eliécer Díaz Collazos es el jefe de Los Costeños. Esa banda es responsable de múltiples asesinatos y extorsiones en el Atlántico. Foto: CortesÍa de la Policí­a y la Fiscalí­a

Las investigaciones permitieron avanzar durante agosto de 2026 con la captura de varias personas que, presuntamente, estarían actuando bajo las órdenes de los señalados integrantes de la organización al mando de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor. La revisión de los teléfonos celulares de algunos de los capturados habría resultado determinante para establecer las conexiones.

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De acuerdo con la información en poder de SEMANA, en dispositivos fueron encontrados grupos de WhatsApp y conversaciones que presuntamente mostrarían la comunicación entre quienes se encuentran en libertad y los dos hombres recluidos en la Modelo.

“Durante el mes de agosto de 2026 se realizaron unas capturas de personas que trabajan bajo su mando y, al verificar los celulares, trabajan con estas personas y tienen grupos de WhatsApp. En esas conversaciones salen alias el Menor, alias Jhonaiker, alias Pantera y alias Samy. Son los que están por fuera y coordinan disparos a los establecimientos”, agregaron las fuentes judiciales.

Los elementos hallados en los celulares de las personas capturadas durante agosto serán claves dentro de las pesquisas para determinar el alcance de las comunicaciones y establecer las responsabilidades individuales en los hechos investigados.