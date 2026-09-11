Tras alza de homicidios en algunos municipios, Policía y Gobernación del Atlántico incrementan vigilancia

Luego del incremento de casos de violencia en varios municipios del Atlántico, la Gobernación, junto con la Policía Nacional, anunciaron desde Polonuevo, una de las poblaciones afectadas, que han intensificado los operativos de vigilancia en todo el territorio. Lo que buscan es que los últimos meses del año no se conviertan en solo hechos que lamentar.

En medio de estas crisis de seguridad, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, indicó que el trabajo en equipo da la certeza de que se cumplan acciones contundentes contra quienes quieran ocasionar alguna perturbación al orden público.

“El Atlántico no puede seguir siendo territorio fértil para las estructuras criminales; aquí somos intolerantes a sus acciones, por eso este pie de fuerza resulta clave para avanzar en nuestro propósito de restablecer la convivencia pacífica en Barranquilla y los municipios del Atlántico”, sostuvo.

Buscan que los homicidios puedan disminuir. Foto: Colprensa / Getty Images

Por su parte, el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, destacó que las autoridades estarán desplegadas de manera permanente en los diferentes municipios, con presencia en las vías, controles de alcoholemia y acciones de vigilancia en establecimientos comerciales y zonas de alta afluencia.

“Desde la Gobernación del Atlántico, de la mano con nuestra Policía y nuestras Fuerzas Militares, vamos a estar desplegados por todo el departamento. Tendremos controles en las vías, controles de alcoholemia y presencia en los establecimientos comerciales para garantizar que esta temporada transcurra con seguridad y tranquilidad”, señaló Luque.

El funcionario hizo, además, un llamado especial a los padres de familia para que durante esta temporada refuercen el cuidado de niños, niñas y adolescentes, promoviendo espacios de sana convivencia y evitando situaciones que puedan poner en riesgo su integridad.

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“Queremos hacer un llamado muy especial a los padres de familia: cuidemos a nuestros niños y jóvenes. Estas son fechas para compartir en familia, para la sana convivencia y para garantizar que nuestros menores estén siempre protegidos”, agregó el secretario del Interior.

Entretanto, el comandante del Departamento de Policía Atlántico, coronel Rubén Darío Berrío, explicó que el dispositivo de seguridad contará con la capacidad humana disponible en todo el territorio, con capacidades diferenciales para atender las necesidades de seguridad durante esta temporada.

“Vamos a tener 1.200 policías desplegados en todo el departamento del Atlántico, trabajando para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Tendremos un componente especial de investigación criminal, con cápsulas investigativas, inteligencia, el Gaula de la Policía y las demás especialidades que estarán acompañando este dispositivo”, indicó el oficial.

Diferentes especialidades serán las encargadas de evitar hechos de violencia. Foto: Gobernación del Atlántico.

El comandante agregó que también se fortalecerá el trabajo preventivo con los grupos de Infancia y Adolescencia y otros funcionarios especializados, con el propósito de generar ambientes seguros para niños, niñas, adolescentes y sus familias.

“Vamos a trabajar con Infancia y Adolescencia y otros funcionarios que nos van a permitir crear ambientes sanos, tranquilos y seguros, especialmente para nuestros niños, niñas y adolescentes durante esta temporada”, afirmó el coronel Berrío.

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El dispositivo contempla, además, planes específicos para el sector comercio, con presencia y acompañamiento de la Policía en establecimientos comerciales y zonas de mayor actividad económica, con el propósito de que los comerciantes del departamento puedan desarrollar sus actividades de manera segura y sin inconvenientes.

“También tenemos unos planes específicos de trabajo para el sector comercio, para que todos los comerciantes del departamento puedan ejercer sus actividades comerciales sin ningún problema y con seguridad”, destacó el comandante del Departamento de Policía Atlántico.