Exalcalde Celedón presiona por el acueducto de Campeche, Atlántico: pide al gobernador Verano definir una fecha de entrega

Toda una controversia se ha desatado en el municipio de Baranoa, Atlántico, por la demora en la puesta en funcionamiento de la segunda fase del acueducto de Campeche. Una de las voces que salió a reclamar por el tema fue la del exalcalde de Baranoa, Roberto Celedón, quien hizo un llamado al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, para que se concrete la entrega de la segunda fase del sistema de acueducto del corregimiento.

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Lo que se ha conocido es que la obra, con un contrato que supera los $4.400 millones, alcanzó un avance físico del 100 % al finalizar el plazo contractual, pero no ha sido puesta en funcionamiento.

Celedón aseguró que durante su administración municipal fueron adelantadas las responsabilidades correspondientes y sostuvo que ahora la comunidad necesita una respuesta concreta sobre cuándo podrá beneficiarse efectivamente de la infraestructura.

“Nosotros dejamos hecha nuestra parte. Que un contrato quede terminado en el papel mientras Campeche sigue sin poder abrir la llave y ver salir el agua es algo que la comunidad tiene todo el derecho de exigir que se resuelva”, afirmó el exmandatario.

Imagen general de Baranoa, Atlántico. Foto: Suministrada a SEMANA.

El reclamo encuentra un punto clave en el acta de terminación del contrato de obra No. 202202910 de la Gobernación del Atlántico. El proyecto tuvo como objeto la “construcción de la segunda fase del sistema de acueducto del corregimiento de Campeche, municipio de Baranoa - Atlántico”.

El contrato comenzó con un valor de $3.569 millones, recibió una adición de $855 millones y llegó a un valor acumulado de $4.424 millones.

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El documento oficial estableció como nueva fecha de terminación el 21 de diciembre de 2024 y dejó constancia de que las obras físicas habían sido ejecutadas y presentadas a la interventoría para su revisión, aprobación y elaboración del informe final.

“El contratista de obra deberá realizar las siguientes pruebas hidráulicas definitivas pendientes en el sistema de acueducto construido, a saber: i) la debida puesta en marcha y operación del sistema; ii) prueba de estanqueidad en el tanque elevado; iii) tomar los respectivos ensayos de calidad del agua tratada y garantizar que dichos resultados definan que el agua es apta para el consumo humano”, precisa el documento de la Gobernación.

Gota de agua cayendo de un grifo viejo Foto: Getty Images/iStockphoto

El acta estableció, además, que esos pendientes técnicos y administrativos debían cumplirse en un término máximo de 30 días. Posteriormente, el contratista debía efectuar la entrega definitiva a la interventoría y al Departamento del Atlántico, para que este, a su vez, realizara la entrega oficial a Triple A para su operación, conservación y mantenimiento.

Otro dato que alimenta el reclamo es que, al 21 de diciembre de 2024, la Gobernación dejó consignado que el contrato presentaba “un avance físico del 100 %, un avance financiero del 89,50 % con los pagos recibidos de las actas de recibo parcial y cobro de obra aprobadas y un avance en el plazo contractual del 100 %”.

Precisamente, Celedón pidió que, más allá del estado contractual de la obra, se informe públicamente cuándo entrará efectivamente en funcionamiento para beneficio de los habitantes del corregimiento.

“Es un clamor de la gente, una petición concreta: que se defina una fecha de entrega real y que la comunidad la conozca. Campeche ya esperó suficiente”, concluyó el exmandatario municipal.