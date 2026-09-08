La Alcaldía de Barranquilla adoptó medidas temporales de orden público con motivo de la visita a la ciudad del presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Las disposiciones quedaron establecidas mediante el Decreto 1381 del 7 de septiembre de 2026, y estarán vigentes desde las 6:00 a. m. del martes 8 de septiembre hasta las 12:59 p. m. del miércoles 9 de septiembre.

Algunas de ellas presentarán ciertas variaciones de horario por razones operativas.

La visita de Marco Rubio a De La Espriella ya tiene consecuencias en Barranquilla: estas vías tendrán restricciones

Restricciones para vehículos y motocicletas

En las zonas priorizadas por las autoridades se restringirá la circulación y el estacionamiento de vehículos no autorizados.

Solo podrán movilizarse aquellos relacionados con la Fuerza Pública, la seguridad presidencial, organismos de socorro y autoridades de tránsito.

También quedarán restringidas las actividades de cargue y descargue de mercancías, así como la circulación de motocicletas con acompañante, tanto hombre como mujer.

El decreto contempla además restricciones para el transporte de escombros, desechos, trasteos, cilindros de gas, combustibles y sustancias inflamables.

Tampoco estará permitido transportar personas en platones, carrocerías o partes externas de los vehículos, ni la circulación de vehículos de tracción animal.

Habrá ley seca en las zonas definidas

Una de las medidas que impactará directamente a establecimientos y ciudadanos es la ley seca temporal.

Durante la vigencia de las disposiciones, se restringirá el expendio y consumo de bebidas embriagantes en los sectores establecidos en el decreto y en su Anexo Técnico.

La Alcaldía de Barranquilla estableció Ley Seca temporal en sectores definidos durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: Getty Images

Red hospitalaria estará en alerta amarilla

La Alcaldía también declaró alerta amarilla en la red hospitalaria y de atención de emergencias de Barranquilla.

La medida estará vigente desde las 6:00 a. m. del 8 de septiembre hasta las 12:59 p. m. del 9 de septiembre, con el propósito de mantener capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad durante la visita.

Las medidas contempladas en el decreto se concentrarán en zonas estratégicas de Barranquilla.

Entre ellas están el Batallón Paraíso, las oficinas de Abelardo de la Espriella Lawyers y el Museo del Carnaval.

También cobijarán la ruta de la caravana presidencial y los puntos de cierre, desvíos y corredores de seguridad que establezcan las autoridades de tránsito.

La administración distrital pidió a los ciudadanos acatar las instrucciones de las autoridades, programar sus desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales para conocer los cierres y desvíos establecidos en el Anexo Técnico de Movilidad y Seguridad.