El Ideam anticipa para este martes condiciones contrastantes en Colombia.

Amplios sectores de la Orinoquia, Amazonía y Pacífico tendrán lluvias que podrían intensificarse durante la tarde y la noche, mientras otras zonas enfrentarán tiempo predominantemente seco y temperaturas superiores a los promedios habituales.

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Así estará el tiempo en las regiones

En la región Caribe, se espera cielo ligeramente nublado, con posibles lluvias ligeras en áreas del sur de Córdoba, sur de Sucre, norte de Magdalena, centro de Atlántico y sur de Bolívar.

Las precipitaciones principales podrían presentarse durante la tarde y la noche.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostica cielo ligeramente nublado y predominio de tiempo seco durante la jornada.

En la región Pacífica, las condiciones estarán entre ligeras y mayormente nubosas.

Se esperan lluvias ligeras a moderadas en Chocó, occidente del Valle del Cauca, occidente del Cauca y occidente de Nariño, con posibilidad de precipitaciones más fuertes durante la tarde y la noche.

Sobre el océano Pacífico colombiano se prevé abundante nubosidad y lluvias moderadas a fuertes en el norte de la cuenca.

En la región andina, se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado, con precipitaciones sectorizadas entre ligeras y moderadas.

Antioquia podría registrar lluvias hacia el noroccidente y norte durante la tarde y noche.

Santander tendría lluvias ligeras en la tarde, mientras que en Norte de Santander se esperan precipitaciones en sectores del norte y suroriente.

También podrían presentarse lluvias ligeras en el sur del Huila durante la mañana y tarde, en el oriente de Boyacá durante la tarde y en el norte de Cundinamarca durante la tarde.

La Orinoquia tendrá lluvias ligeras a moderadas en amplios sectores de Arauca, Casanare, Vichada, Guainía y Meta.

En la Amazonía, se prevén lluvias entre ligeras y moderadas durante el día.

En Caquetá podrían ser más fuertes y persistentes durante la tarde y noche.

En Guaviare se concentrarían en esas mismas horas, mientras que en Vaupés se esperan durante la tarde. En Putumayo y el oriente de Amazonas podrían presentarse durante la mañana y la tarde.

Lluvias ligeras en la región de la Orinoquía Foto: Adobe Stock

¿Cómo estará el tiempo en Bogotá?

Bogotá tendrá una jornada mayormente seca y nublada. La temperatura estará entre 8 °C y 19 °C.

Podrían presentarse lloviznas aisladas en el suroriente durante la mañana y lluvias ligeras en San Cristóbal, Usme y Sumapaz durante la tarde.

En la noche predominará nuevamente el tiempo seco.