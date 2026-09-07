El reconocido meteorólogo Max Henríquez compartió a través de su cuenta de X un mensaje que no pasó por alto. El experto dijo que se ha reactivado el Cinturón de Fuego del Pacífico.

“Algo está sucediendo en nuestro planeta, que ha reactivado fuertemente el cinturón de fuego del Pacífico, donde también se encuentra Colombia”, dijo puntualmente Henríquez en X, en horas de la madrugada de este lunes, 7 de septiembre.

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Tras el mensaje de Henríquez, sobre las 12:27 a. m. de este lunes, algunos de sus seguidores entraron a comentar su publicación en X.

“Esos comentarios generan nerviosismo innecesario en la gente... le sugiero escuchar a los expertos (PhD en sísmica) antes de hacer este tipo de comentarios alarmistas; lo puedes compartir con audio, por favor, dado que esto es muy importante; señor, por favor, usted no es ni sismólogo, ni geólogo. Si no entiende la dinámica interna de la Tierra, mejor guarde silencio y no divulgue información falsa. Irresponsable: En mi opinión, una persona tan respetada por su conocimiento no debería emitir un juicio tan serio sin ninguna prueba científica; el señor @HenriquezMax no muestra un solo argumento de qué es lo que está sucediendo en el planeta. Mientras no exista evidencia o investigación que respalde su afirmación, no hay nada; entonces, esta si es una verdad dolorosa... Dice por decir. Debería darle pena”, fueron algunos de los comentarios de algunos internautas.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica en su página web que el Cinturón de Fuego del Pacífico es un conjunto de fronteras de placas tectónicas que recorren todo el océano Pacífico desde las costas de Asia hasta las costas de América.

“Estas fronteras se caracterizan por presentar una gran actividad sísmica. Colombia en su costa pacífica hace parte de este cinturón ya que aquí chocan las placas Nazca y Suramericana”, agrega el SGC.

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Vale destacar que el Cinturón de Fuego comprende 31 países, distribuidos entre América, Asia y Oceanía. En el continente americano, la lista incluye a Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos —principalmente Alaska y su costa occidental— y Canadá, especialmente su litoral del Pacífico. También se incluyen las islas Aleutianas dentro de esta extensa zona de actividad tectónica.

En Asia y Oceanía, el Cinturón de Fuego abarca territorios como Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón, Tonga, Samoa, Tuvalu y Nueva Zelanda. Esta distribución geográfica refleja la enorme extensión de la zona, caracterizada por la interacción de placas tectónicas y una elevada presencia de volcanes y actividad sísmica.