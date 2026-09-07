El minDefensa, Jorge Mora, habla de cómo se recupera la moral de las tropas, tras cuatro años de Petro: “El ejemplo viene por la cabeza”

El ministro de Defensa, Jorge Mora, y la cúpula militar hablaron de frente con Vicky Dávila para la última edición de SEMANA. En su conversación, narraron cómo se vive dentro de las tropas el enorme giro que significó la llegada de Abelardo De La Espriella al poder.

En pie de guerra: el Gobierno de Abelardo De La Espriella va por todos los criminales. Ya cayó Bendito Menor y en la mira están Mordisco y Calarcá, entre otros

El ministro Mora, Erik Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, y Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía, hablaron de lo que han vivido en el Gobierno De La Espriella, que este lunes, 7 de septiembre, cumple un mes en el poder.

El ministro de Defensa y la cúpula militar hablaron en SEMANA. Foto: Semana

Las Fuerzas Militares fueron uno de los sectores más golpeados durante la administración de Gustavo Petro, que, en medio de su controvertida política de Paz Total, menguó su capacidad y limitó sus operaciones.

“La moral de todos los soldados de Colombia se fundamenta en el cumplimiento de la misión, sin importar el momento histórico y las circunstancias. El deseo de seguir trabajando por el país, de luchar y dar la vida si es necesario por nuestros conciudadanos, es permanente”, dijo el general Rodríguez.

“En este momento, sin duda alguna, el hecho de que haya un respaldo desde la institucionalidad, una voluntad política, constituye un refuerzo a esta moral de los soldados y también es un aliento para seguir cumpliendo con la misión con más ahínco”, agregó.

El general aseguró: “Los soldados estamos hechos para los retos y para los momentos difíciles, no para las aguas tranquilas”.

El comandante de la Policía, Jesús Alejandro Barrera, hizo una reflexión en ese mismo sentido. Aseveró que las tropas hoy se sienten “espectacular. Ven a sus comandantes, a sus directores, acompañando a sus bases. Ven un cuerpo de generales que tiene unidad y liderazgo”.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, puso un ejemplo para mostrar el giro radical que hoy viven los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. “Definitivamente, el ejemplo viene por la cabeza, como en un hogar, el papá, el que apoya a sus hijos, el que los motiva, el que los acompaña. Así pasa en cualquier organización de la Fuerza Pública. El presidente de la república es el comandante en jefe y conductor político, y hemos visto ese cambio en la Fuerza Pública con la llegada del doctor Abelardo De La Espriella. No ha habido un solo resultado, una sola acción de la Fuerza Pública que él no haya resaltado por redes sociales. Él ha ido hasta las unidades a acompañar a los soldados”.

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