Terremoto en Colombia: 331 personas fallecidas y 111 desaparecidas. Este es el nuevo balance de la UNGRD

El nuevo corte de la emergencia muestra que la tragedia va mucho más allá de las víctimas mortales. Hay 296.738 familias afectadas, más de 36.000 viviendas destruidas y cientos de personas que todavía permanecen desaparecidas.

¿Cuál es la situación de los desaparecidos en Colombia tras el terremoto? Las cifras muestran algo de alivio

A casi un mes del terremoto de 7,4 Mw con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el más reciente balance nacional muestra la magnitud que ha alcanzado la emergencia en diferentes regiones del país.

De acuerdo con la actualización con corte a las 6:30 de la mañana de este 7 de septiembre, ya son 498 municipios de 16 departamentos los que aparecen reportados con afectaciones.

En total, 296.738 familias y 466.709 personas han resultado afectadas por el sismo.

La cifra de fallecidos se mantiene en 331, mientras que se reportan 4.505 personas heridas y 111 desaparecidas. Además, los organismos de atención han logrado rescatar a 364 personas.

Pero uno de los datos que permite dimensionar el impacto de la emergencia está en las viviendas.

El balance registra 202.002 viviendas averiadas y otras 36.326 completamente destruidas. A esto se suman 6.005 edificios que presentan daños y 743 edificios que colapsaron.

La infraestructura pública y los servicios esenciales tampoco quedaron al margen.

En total, 400 centros de salud resultaron afectados, junto con 4.313 centros educativos y 6.033 centros comunitarios.

Destrucción total en Pereira luego de lo que fue el terremoto del 10 de agosto de 2026 Foto: AFP

La movilidad también ha sufrido consecuencias. El reporte contabiliza 521 vías afectadas, cinco aeropuertos, 141 acueductos y 102 puentes vehiculares con algún tipo de afectación. También aparecen 13 puentes peatonales dentro del balance.

El impacto de la emergencia incluso alcanza a los animales. Según la actualización, 3.277 animales resultaron afectados y 3.003 han sido rescatados.

La dimensión territorial del desastre también llama la atención. El reporte ya contabiliza afectaciones en 498 municipios, una cifra que muestra que las consecuencias del terremoto se extendieron por buena parte del territorio nacional.

En cuanto a la población, permanecen abiertas las labores de búsqueda y atención de las personas reportadas como desaparecidas. Son 111 casos los que figuran actualmente en el balance oficial.

El panorama deja además una diferencia importante frente a la percepción que puede generar la estabilidad de la cifra de fallecidos: aunque este número permanece en 331, el registro de viviendas, infraestructura, familias y municipios afectados continúa mostrando la enorme dimensión de la emergencia.

La reconstrucción, por tanto, no se limita a recuperar las zonas donde se registraron los mayores daños. También implica restablecer servicios, reparar viviendas, recuperar vías y atender a las familias que todavía enfrentan las consecuencias del sismo.

A casi un mes del terremoto, las cifras dejan claro que la emergencia tiene una dimensión que va mucho más allá del día en que ocurrió el movimiento.

331 personas murieron, 111 siguen desaparecidas y casi 467.000 personas aparecen como afectadas. Pero quizá el dato que mejor resume el tamaño del golpe sea otro: 498 municipios todavía cuentan las consecuencias del terremoto.