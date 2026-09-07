Gobierno De La Espriella anuncia nueva medida por terremoto: se agilizará el ingreso de donaciones y medicamentos

Miller Soto, vocero oficial del Gobierno de Abelardo De La Espriella, anunció un nuevo procedimiento con el que se busca agilizar el ingreso al país de medicamentos, equipos y otros elementos de asistencia humanitaria, en medio de la atención por el terremoto.

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El funcionario señaló que el objetivo es que exista menos burocracia y que haya más ayuda para aquellos ciudadanos que lo han perdido todo.

“Cuando una familia acaba de perder su casa, cuando un hospital necesita insumos y cuando una comunidad intenta ponerse de pie después de un terremoto, el Estado no puede responder con filas, sellos y trámites eternos”, manifestó.

Soto precisó que este procedimiento será temporal y explicó que si desde otro país quieren donar todo tipo de insumos que son necesarios para atender una emergencia de esta magnitud, ahora el trámite ya no se tendrá que hacer de la misma forma, sino que todo se realizará en un menor tiempo.

Para esto, se tendrá un decreto con el que se suspenderán estos procedimientos ordinarios para estas donaciones y se establecerá una ruta prioritaria.

“Y hay un dato contundente: cuando la información esté completa, el Invima deberá autorizar o rechazar la donación en un plazo de 24 horas. Eso no significa abrir las puertas sin control”, precisó el funcionario.

En su declaración, también insistió en que la ayuda deberá ser gratuita, humanitaria, segura, identificable y no podrá estar vencida, adulterada, ni falsificada.

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Además, aclaró que ninguno de estos insumos podrá ser comercializado, ya que serán destinados únicamente a ayudar a aquellos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

“La instrucción es simple: eliminar la burocracia inútil, pero no los controles que protegen la vida, porque en una emergencia cada hora cuenta; un medicamento detenido por un trámite puede ser un tratamiento que no llega”, dijo.

Fachada del Invima Foto: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Soto sostuvo que el Gobierno de De La Espriella tiene más que claro que la burocracia nunca puede estar por encima de la urgencia de las personas y señaló, además, que el Estado tiene la obligación de abrir las puertas cuando se necesita ayuda.

“Menos papeles, más soluciones, menos demora, más humanidad”, comentó.