Colombia tendrá este lunes una jornada marcada por la nubosidad, lluvias de distinta intensidad y temperaturas elevadas.

El Ideam advierte que los mayores acumulados de precipitación podrían presentarse en la Orinoquia, el Pacífico, sectores de la región Andina y el Caribe.

Ideam alerta por deslizamientos en Colombia tras las intensas lluvias: estas son las zonas en riesgo

Lluvias y calor marcarán la jornada en Colombia

En la región Orinoquia, se esperan lluvias ligeras a moderadas durante la jornada en amplios sectores de Arauca, Casanare, Vichada y Meta, con los mayores acumulados previstos durante la tarde y la noche.

En la región Pacífica, predominará el cielo mayormente nublado. El Ideam pronostica lluvias moderadas a localmente fuertes en Chocó.

En el norte y occidente de Valle del Cauca las precipitaciones más intensas podrían presentarse durante la tarde.

También se esperan lluvias en sectores de Cauca y Nariño, especialmente entre la tarde y la noche.

Para la región andina, se prevén precipitaciones sectorizadas entre moderadas y fuertes.

Antioquia tendrá lluvias principalmente en el norte y occidente durante la tarde y la noche.

En Santander podrían registrarse lluvias moderadas a localmente fuertes durante la tarde, mientras que en Norte de Santander se esperan precipitaciones durante la tarde y la noche.

También podrían presentarse lluvias ligeras en Risaralda, Huila, Caldas y Quindío, además de precipitaciones ocasionales en sectores del occidente de Tolima durante la noche y la madrugada.

En el Caribe, aunque buena parte de la mañana tendría tiempo seco, podrían registrarse lluvias en Córdoba y el sur de Bolívar.

Durante la tarde aumentaría la nubosidad, con lluvias moderadas en sectores de Bolívar, Magdalena, Atlántico y Cesar. En la noche, las precipitaciones podrían extenderse hacia el sur de Bolívar.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias ligeras hacia el sur del área marítima.

Alertas por fuertes oleajes en Colombai Foto: Getty Images

Resumen de las principales alertas del Ideam

El Ideam mantiene 236 municipios con algún nivel de alerta por incendios.

Tolima concentra el mayor número de municipios en alerta roja, con 11, seguido de Nariño, con 10, y Huila, con 9. En alerta naranja, Cundinamarca encabeza el listado con 20 municipios, mientras que en nivel amarillo registra 33.

En cuanto al riesgo de deslizamientos, hay 222 municipios con algún nivel de alerta.

Chocó concentra la mayor cantidad de alertas rojas, con 22 municipios, seguido de Antioquia, con 8. Para el nivel naranja, Antioquia registra 22 municipios y Boyacá 12, mientras que en alerta amarilla Antioquia tiene 30 y Boyacá 10.

Las alertas hidrológicas alcanzan a 147 subzonas hidrográficas por probabilidad de crecientes súbitas o inundaciones.

El área Caribe concentra seis subzonas en alerta roja, mientras que Orinoco lidera las alertas naranjas con 22. Magdalena-Cauca, por su parte, registra 24 subzonas en alerta amarilla.

Además, el Ideam reporta una subzona hidrográfica en alerta roja puntual por inundaciones y/o crecientes súbitas, correspondiente al área Magdalena-Cauca. Esta misma área tiene 20 subzonas con alerta por niveles bajos.

En las condiciones meteomarinas, continúan las alertas amarillas por viento y oleaje en los sectores central y oriental del mar Caribe colombiano.

En el océano Pacífico se mantienen advertencias por viento y oleaje en toda la cuenca, además de una alerta amarilla por tiempo lluvioso en los sectores norte y centro.