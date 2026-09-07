De Bendito Menor al Tren de Aragua: los 10 grandes golpes de la Fuerza Pública en el primer mes de Gobierno de Abelardo De La Espriella

En el balance entregado este domingo, el presidente Abelardo De La Espriella reportó que, desde el 7 de agosto, las autoridades han llevado a cabo 14.914 capturas, incautado 49.379 kilos de estupefacientes, sacado de circulación 1.485 armas de fuego y erradicado 1.320,9 hectáreas de coca.

Desde el inicio del Gobierno, militares y policías recibieron la orden de intensificar las operaciones contra las organizaciones criminales. La estrategia combinó bombardeos, acciones terrestres, capturas e interdicción del narcotráfico para ubicar cabecillas y afectar sus finanzas.

Estos son los 10 principales golpes de la Fuerza Pública durante los primeros 30 días del Gobierno De La Espriella:

Bendito Menor fue abatido

Un comando especial de la Dijín abatió el 4 de septiembre, en Riohacha, a Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, jefe del Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

En el operativo también murieron su pareja, alias la Bebecita, y dos integrantes de su esquema de seguridad.

En diversas publicaciones, Bendito Menor y la Bebecita aparecían con fajos de billetes y con uniforme camuflado. Foto: Redes sociales

La Policía lo ubicó después de más de 20 días de labores de inteligencia, seguimientos e interceptaciones. El cabecilla tenía cinco órdenes de captura y circular roja de Interpol, mientras las autoridades lo vinculaban con homicidios, secuestros, extorsiones y narcotráfico en La Guajira, Magdalena y Cesar.

Exclusivo: así cayó alias Bendito Menor. SEMANA revela imágenes de los seguimientos. Un GPS fue instalado en su camioneta

Operación Azarías

En el departamento del Guaviare, la Fuerza Pública ejecutó a finales de agosto la Operación Azarías contra el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de Iván Mordisco. El Gobierno reportó 23 integrantes muertos y seis capturados, entre ellos alias Víctor, señalado como tercero en la línea de mando.

Además, confirmó la muerte de alias El Tigre o Pintado, principal cabecilla de esa estructura. Las autoridades le atribuían ataques contra el Ejército y la Armada, además del reclutamiento de menores.

Operación Amón

El 27 de agosto, el Ejército y la Policía Nacional llevaron a cabo la Operación Amón contra campamentos de las disidencias de alias Calarcá en El Retorno, Guaviare.

El operativo dejó diez muertos, un capturado y un menor recuperado, además de 19 fusiles, siete ametralladoras y más de 29.000 cartuchos incautados.

Operación Beta

El 10 de agosto, tres días después de la posesión, las Fuerzas Militares ejecutaron en zonas rurales de Tibú y San Calixto la Operación Beta, el primer bombardeo del nuevo gobierno contra el ELN.

La acción dejó dos integrantes muertos, cinco campamentos y dos búnkeres destruidos. También permitió incautar cerca de 1,5 toneladas de explosivos y 440 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones.

Gobierno de Abelardo De La Espriella lanza primer bombardeo contra el ELN en Tibú, Norte de Santander

La captura de alias Nairobi

El 27 de agosto, el Gaula de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, la DEA y un equipo especial de Perú, capturó en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi.

Captura de alias Nairobi en Bogotá. Foto: @DirectorPolicia

El operativo fue resultado de siete meses de investigación contra el señalado cabecilla del Tren de Aragua en Perú, requerido por Estados Unidos por concierto para delinquir, terrorismo, lavado de activos y tráfico de drogas.

Se conocen detalles de la captura de alias Nairobi, cabecilla del Tren de Aragua, en Bogotá: esto hizo cuando vio a la Policía

Golpe al Frente Franco Benavides

El Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana desarrollaron en El Peñol, Nariño, una operación contra la columna móvil Freddy Gutiérrez, adscrita al frente Franco Benavides de las disidencias.

Siete presuntos integrantes murieron y cinco fueron capturados. Según las autoridades, los abatidos pertenecerían al anillo de seguridad de alias Juank, señalado de comandar unos 30 hombres. También fueron incautados un fusil M4, una pistola, ocho granadas artesanales y 946 cartuchos.

Captura de alias Danilo

En el departamento de Sucre, comandos navales de la Armada, con apoyo de la Policía Nacional, capturaron el 28 de agosto a Yonnier de Jesús Tuberquia David, alias Danilo o Charly, señalado como principal cabecilla de la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo.

El operativo incluyó un enfrentamiento con su anillo de seguridad y terminó sin uniformados heridos. Las autoridades lo vinculaban con el asesinato del infante de marina Esteban Francisco Porras y le incautaron una pistola, munición y un equipo de comunicaciones.

Captura de alias Bonito

El 8 de agosto, en el departamento del Meta, el CTI de la Fiscalía, con apoyo del Ejército, la Armada y el Cuerpo Élite de la Policía, capturó a Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias Bonito o Boni, segundo cabecilla de los Comandos de Frontera.

Fue el primer jefe criminal detenido durante el nuevo Gobierno. Las autoridades le atribuían narcotráfico, homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados en Putumayo; posteriormente, fue notificado de una orden de extradición hacia Estados Unidos por tráfico de drogas.

Alias Momo fue abatido

El 14 de agosto, soldados del Ejército, apoyados por la Fuerza Aérea Colombiana, abatieron en Antioquia a alias Momo, cabecilla de comisión de la subestructura Manuel Alexander Ariza del Clan del Golfo.

En la misma operación capturaron a alias Mónica, señalada como encargada de la logística. El balance incluyó nueve armas, más de mil cartuchos y el desmantelamiento de una central de comunicaciones.

Operación Diamante

El Gaula de la Policía, en coordinación con la Fiscalía, ejecutó la Operación Diamante en seis ciudades y ocho departamentos. El operativo dejó 111 capturados: 71 por extorsión, 25 por hechos relacionados con secuestro y 15 por delitos conexos.

También fueron rescatadas dos personas secuestradas y se incautaron 881 elementos. Las acciones afectaron a 15 estructuras criminales y permitieron detener a siete señalados cabecillas, entre ellos alias Nairobi.