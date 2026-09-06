Directora del ICBF responde tras protesta por polémica con palabra niñas: anunció decisión por sede vandalizada en Bogotá

En la tarde de este domingo, 6 de septiembre, se registró una manifestación frente a la sede principal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en Bogotá. La convocatoria, denominada Marcha las niñas resisten, buscaba rechazar la decisión de eliminar la palabra “niñas” de la comunicación oficial de la entidad.

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La protesta provocó el cierre de un carril en el sector y obligó a desviar algunas rutas zonales de TransMilenio.

Durante la jornada también se presentaron actos de vandalismo, luego de que un grupo de personas rayara la fachada de la sede, un hecho que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

Frente a lo ocurrido, la directora del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, aseguró que la situación quedó bajo control y confirmó que las instalaciones serán intervenidas para reparar los daños ocasionados.

A través de su cuenta de X, explicó que la atención de la emergencia fue coordinada con el Puesto de Mando Unificado (PMU), la Policía Nacional y la Policía de Infancia y Adolescencia, entidades que lideraron el operativo para garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes presentes en el lugar.

Un grupo de participantes rayó la fachada del edificio del ICBF. Foto: Semana

Desde el Gobierno también se anunció que las paredes de la sede serían pintadas durante la madrugada. “A las seis de la mañana esas paredes estarán pintadas. Y si vuelven a rayarlas, las volvemos a pintar, las veces que sea necesario”, afirmó la funcionaria.

En ese mismo pronunciamiento, Restrepo defendió las transformaciones que impulsa el ICBF y aseguró que continuarán pese a las protestas.

Minutos después, en una segunda publicación, la directora afirmó que buscará establecer quiénes habrían promovido, financiado o utilizado políticamente las acciones registradas frente a la sede de la entidad.

“Vamos a establecer quiénes están promoviendo, financiando o utilizando políticamente estas acciones y con qué intereses. Y todas y cada una de las medidas judiciales las vamos a tomar”, escribió.

En su mensaje también hizo referencia a una eventual participación de dirigentes políticos detrás de la manifestación, aunque no mencionó nombres ni presentó pruebas que respaldaran esa afirmación.

Finalmente, reiteró que las reformas dentro de la entidad seguirán adelante y aseguró que actuarán “con más rapidez, con más ahínco y más contundencia”.