José Olger Melo, miembro de la Legión Francesa que estaba secuestrado en Nariño, escapó de las disidencias de las Farc

Las autoridades del departamento de Nariño le confirmaron a SEMANA que José Olger Melo Charry, miembro activo del Ejército francés y perteneciente a la legión extranjera, logró escapar del secuestro después de varios días en poder de las disidencias de las Farc.

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El militar fue secuestrado el 6 de agosto cuando transitaba por una carretera del departamento, en el suroeste del país, una zona dominada por grupos armados que se financian con el narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos.

El Estado Mayor Central, la principal disidencia de las Farc, se atribuyó el secuestro del colombiano que integra la Legión Extranjera del Ejército de Francia y confirmaron que estaba vivo, en un comunicado emitido el pasado domingo, 30 de agosto.

Unidades del EMC “interceptaron y tomaron prisionero al cabo José Olger Melo Charry, miembro activo del Ejército francés y perteneciente a la legión extranjera”, señaló la guerrilla en un comunicado en francés, cuya veracidad fue confirmada a la AFP por una fuente policial.

El Ejército colombiano sospecha que Melo permanece junto a algunos agentes que han sido secuestrados en una montaña de los Andes. Foto: NurPhoto via Getty Images

De acuerdo con la información que conoció SEMANA, Melo Charry llegó en las últimas horas por sus propios medios hasta la subestación de Policía en el municipio de Policarpa, desde donde fue trasladado hasta la ciudad de Pasto.

Este domingo el hombre fue trasladado por vía aérea hasta la capital de del departamento de Nariño, donde actualmente se encuentra siendo atendido en un centro médico y bajo observación.

El caso está en poder del Gaula Militar Nariño y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, quienes se encuentran apoyando el procedimiento de su liberación.

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Melo Charry tiene entre 34 y 35 años y había llegado al país un día antes del rapto. Viajaba con una mujer que también fue tomada como rehén y liberada horas después, según las autoridades.

Las disidencias que lo secuestraron, al mando de alias Iván Mordisco, condicionaron desde un principio la seguridad del rehén al cese de los ataques de la Fuerza Pública contra sus filas.

Su “integridad física está plenamente garantizada mientras no se lleve a cabo ninguna operación militar hostil en la zona” donde fue secuestrado, precisó el Estado Mayor Central en un comunicado a la opinión pública.

Así mismo, responsabilizaron al presidente Abelardo De La Espriella de “cualquier intento de operación de rescate militar” que pusiera “en peligro la vida del prisionero de guerra” y amenazaron con que “toda acción militar recibirá una respuesta”.