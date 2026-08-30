Abelardo De La Espriella cumplió orden de un juez y ofreció excusas por acto religioso en su posesión: “Viva Cristo Rey”

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, le habló este domingo a los colombianos para hacer un balance tras 20 días de la tragedia que enluta al país por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

“Hoy comienza la reconstrucción de la patria”: presidente Abelardo De La Espriella hace importantes anuncios tras 20 días del terremoto

El mandatario colombiano anunció que el país comenzó con su etapa de reconstrucción tras la tragedia y aseguró que pese a la contingencia en varios territorios es importante iniciar con la fase de recuperación de la infraestructura en las regiones más afectadas.

“Tendremos que empezar a levantar las viviendas, recuperar las escuelas, hospitales, reconstruir las vías, reactivar el campo y devolverle a cientos de miles de familias la posibilidad de comenzar de nuevo”, señaló.

De La Espriella también se refirió a los incendios forestales que azotan el departamento del Tolima y denunció que las autoridades han encontrado que estos se han propagado por manos criminales.

“No vamos a abandonar al Tolima cuando se apague la última llama. Vamos a permanecer hasta recuperar su campo y su capacidad productiva. El Tolima tiene presidente con el Tigre”, señaló el mandatario.

Aseguró que hay más de 50.000 hectáreas afectadas en el departamento del Tolima, de las cuales 28.000 corresponden a zonas agropecuarias. También resaltó que hay 2.660 productores afectados y pérdidas estimadas en más de 134.000 millones de pesos.

“Vamos a disponer de 5.000 toneladas de heno y tamo de arroz para atender la alimentación de los animales. Destinaremos siete mil millones de pesos para proyectos productivos y otros dos mil millones para la compra de 80.000 pacas de 12 kilogramos de mombasa y angleton”, añadió.

Gobierno De La Espriella anunció subsidios para las personas afectadas por los incendios forestales en Tolima: “Vamos a permanecer”

Al final de su intervención, el mandatario colombiano dio cumplimiento a un fallo de tutela proferido el pasado 26 de agosto por el juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, por el acto religioso el día de la posesión presidencial.

De La Espriella explicó que ese acto correspondió a un punto del orden del día de la sesión conjunta del Congreso de la República, y que su elaboración corresponde a una de las facultades de las mesas directivas, donde se incluyó un punto denominado invocación.

“Aunque me identifico como creyente, soy católico, respeto la separación entre la Iglesia y el Estado y garantizaré en el marco de mis funciones las libertades y los derechos de todos los colombianos sin ningún distingo, incluida la libertad de profesar cualquier religión o de no profesar ninguna, así como la Constitución ampara mi derecho a profesar libremente la mía y a hacerlo de manera pública y privada”, señaló.

Por eso, aseguró que “si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado, ofrezco excusas por ello”.

El jefe de Estado cerró su alocución con la frase “que viva Cristo Rey”.