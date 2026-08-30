Gustavo Bolívar sorprendió al revelar lo que el expresidente Petro nunca ha hecho en su vida: “Es una chiva”

Gustavo Bolívar habló en exclusiva para SEMANA y contó algunos detalles de la vida que está llevando el expresidente Gustavo Petro después de lo que fue el final de su gobierno y el inicio de Abelardo De La Espriella.

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En medio del diálogo, el exsenador reveló una de las cosas que el líder del Pacto Histórico, a quien conoce muy bien, nunca ha hecho.

Bolívar describió al exjefe de Estado como una persona a la que le importa muy poco las cosas materiales. Por lo mismo, explicó que hoy en día no es que tenga un negocio o grandes propiedades.

Incluso, lo comparó con quien era su entonces ministro del Interior. “Petro va por la anticapitalista y no le importa, pero a un hombre como Armando Benedetti sí le tiene que importar. Es distinta la situación”, señaló.

Exsenador Gustavo Bolívar. Foto: Paula López

Entre otras cosas, contó que hoy en día el máximo mandatario se está quedando en su apartamento de Bogotá, ya que le pidió posada un día antes de salir de la Presidencia.

Fue entonces cuando hizo la revelación de lo que nunca ha hecho el expresidente a lo largo de su vida. “Por lo que lo conozco tanto, no le gusta ni siquiera la plata”, dijo.

“Él ni siquiera sabe manejar un carro, es una chiva, nunca ha conducido. Es desprendido totalmente de todo”, agregó.

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De esta manera, Bolívar, quien ha sido muy cercano al líder del Pacto Histórico a lo largo de su vida en la política, confirmó que este nunca ha estado al frente de un volante en un carro.

Por otra parte, el también exdirector del DPS se refirió a la posibilidad de que Petro sea candidato para la Alcaldía de Bogotá. Según comentó, esto se lo han preguntado y hasta el momento no ha dicho que no, aunque cree que es algo que no le llama la atención ahora mismo.

Expresidente Gustavo Petro. Foto: PRESIDENCIA

“No hay una certeza sobre eso. Incluso se le ha propuesto. Varias personas le han propuesto si compite por la alcaldía de Bogotá, pero él no ha respondido”, expresó.