Isabella Santodomingo compartió dardo por advertencia que había hecho Bolívar si Abelardo De La Espriella ganaba: “¿Alguna duda?"

Isabella Santodomingo se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana, gracias a una carrera en la que ha demostrado versatilidad y una particular facilidad para asumir personajes de gran carácter.

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La barranquillera, de 59 años, consiguió destacarse especialmente por sus interpretaciones de mujeres antagónicas, papeles en los que logró imprimir una personalidad fuerte y una marcada intensidad. Estas características le permitieron ganarse un lugar entre las villanas más recordadas de la pantalla nacional.

No obstante, más allá de la actuación, Isabella Santodomingo destacó en la escritura y los teatros, luciendo su personalidad y carácter para decir las cosas que pensaba. Esta espontaneidad la ubicó en el centro de comentarios, llamando la atención de más de uno.

Recientemente, tras lo ocurrido con el terremoto del 10 de agosto, la artista lanzó algunas publicaciones en su cuenta oficial de X. La más reciente fue una de las que despertó curiosidad, ya que era un dardo a la izquierda colombiana.

Santodomingo reposteó un mensaje del usuario Hernán Opina, quien tiraba una pulla acerca de la advertencia que hizo Gustavo Bolívar en el pasado, hablando sobre lo que sucedería en caso de que Abelardo De La Espriella ganara.

Isabella Santodomingo reposteó inesperado mensaje. Foto: X @saintsacional

El post decía: “El libreto estaba escrito. Ahora empiezan a aparecer los actores”.

“Ya Gustavo Bolívar había anticipado que si Abelardo ganaba, el país se iba a incendiar. A renglón seguido, se abren indicios de gestores de paz provocando incendios, mientras otros entorpecen las labores del Gobierno nacional. ¿Alguna duda de que son el lumpen?”, se lee en el trino que lanzó Hernán Opina, y que ella compartió.

Isabella Santodomingo suele compartir toda clase de publicaciones en sus redes sociales, manteniéndose alejada del panorama político. Sin embargo, en estos casos, la actriz ha sido clara en su inclinación política.