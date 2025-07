Isabella Santodomingo destapó problema con Danna García: “No me quería mucho”

“Tenía problemas con Danna García, Danna no me quería mucho y fue rarísimo porque yo amaba el trabajo de Danna. Para Victoria, yo personalmente escogí a Danna, yo dije: esta es una historia que escribí pensando en Danna García (...) Pero cuando estábamos trabajando en Perro amor, no sé qué pasó, pero creo que a ella no le gustó mucho que el contraste entre su personaje y el mío era grande”, dijo.