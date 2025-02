Isabella Santodomingo reveló preocupación por su salud y cómo podría afectar su trabajo: “Estoy batallando”

Isabella Santodomingo se pronunció nuevamente por su salud

¿Qué le pasó a Isabella Santodomingo?

“Por confiada, por afanarme, no escogí bien quién me operaría, ni entendí qué tipo de procedimiento me haría, simplemente confié en que era algo sencillo y de verdad creí que todo iba a salir bien. Me equivoqué, lo reconozco. Llevo cuatro cirugías en casi 10 meses y no veo la hora de volver a escuchar bien ”, dijo.

Además, reveló que este padecimiento la ha tenido muy triste y limitada: “Te aísla. Te da pereza salir porque no sigues bien las conversaciones. Es duro, es bien duro. Es impresionante la gente que yo veo en el consultorio de mi nuevo doctor. Cuando regresé para hacerme el control después de un mes y medio por fuera viajando, me dijo que se me había cerrado otra vez. Pero hay esperanzas porque me lo cauterizó y me lo está siguiendo, o sea, me está haciendo un seguimiento superespecial porque es un caso especial”, reveló Santodomingo.