Isabella Santodomingo, delicada de salud, contó el ‘viacrucis’ que ha sufrido este año: “Llevo cuatro cirugías”

“Un tris aporreada tras una nueva cirugía, pero optimista. ‘Esta vez sí va a ser’: me digo todos los días. Pareciera una bobada, pero no hay nada más delicado que el oído. Eso lo aprendí este año a los totazos. Por confiada, por afanarme, no escogí bien quien me operaría, ni entendí qué tipo de procedimiento me haría, simplemente confié en que era algo sencillo y de verdad creí que todo iba a salir bien. Me equivoqué, lo reconozco. Llevo cuatro cirugías en casi 10 meses y no veo la hora de volver a escuchar bien”, comentó.