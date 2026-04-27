Kylian Mbappé sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, confirmó este lunes el club español, sin precisar la duración de la baja de su estrella.

El capitán de la selección francesa, que fue sustituido durante el partido del viernes pasado ante el Betis (1-1), tiene afectado un “músculo semitendinoso de la pierna izquierda”, que forma parte de los isquiotibiales, según el diagnóstico de los servicios médicos del Real Madrid.

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Según las primeras informaciones de la prensa española, Mbappé se perdería el próximo partido de Liga contra el Espanyol de Barcelona el domingo, y es duda para el Clásico del 10 de mayo ante el FC Barcelona.

Su presencia a finales de mayo en la concentración de la selección francesa antes del Mundial de 2026, que comienza el 11 de junio y constituye el último objetivo de su temporada, no se ve por tanto comprometida por el momento.

Imagen de Mbappé contra el Betis. Foto: Europa Press via Getty Images

Eliminado en la Liga de Campeones, en la Copa del Rey y derrotado por el Barça en la final de la Supercopa de España, el Real Madrid se ha quedado rezagado en la lucha por el título de Liga y se encuentra a once puntos de su rival catalán, que está a un paso de proclamarse campeón matemáticamente.

Francia entra en angustia

Una numerosa cantidad de lesiones han afectado a ‘Kiki’ en el último tiempo. Dichos partes que provienen del Real Madrid, alarman constantemente a Francia y el seleccionado que no quiere perder a su máximo exponente para el Mundial 2026.

Esta nueva lesión constituye un tiempo más fuera de las canchas para el galo, pero no parece que vaya a afectar la citación final por parte del DT, Didier Deschamps.

Kylian Mbappé, capitán y figura de Francia Foto: NurPhoto via Getty Images

Será cuestión de que Mbappé haga de manera correcta el proceso de rehabilitación, revisado tanto por los servicios médicos de Real Madrid, como los de Francia y, una vez cumplidos los objetivos, vuelva a los terrenos de juego.

El historial reciente de lesiones de Mbappé:

Lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Reportada el 27 de abril de 2026 por Real Madrid. Quedó en duda para el Clásico ante Barcelona.

Molestia / sobrecarga en el isquiotibial izquierdo

Sufrida el 25 de abril de 2026 durante un partido en La Cartuja.

Salió por precaución y luego fue evaluado.

Esguince en la rodilla izquierda con dolores persistentes

Lo tuvo fuera cerca de un mes a comienzos de 2026.

Incluso hubo versiones sobre una evaluación médica errónea inicial.

Angustia por Kylian Mbappé en Francia: hay terror por último parte para el Mundial 2026

En la cita mundialista, a Francia la correspondió jugar en el grupo I con Senegal, Iraq y Noruega. Si bien todos los partidos son importantes, ese último en mención ante Erling Haaland y compañía, aparece como uno de los más vibrantes de la primera fase.

*Con información de AFP.