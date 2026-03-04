Hasta quedarse sin Mundial 2026 podría Kylian Mbappé. Sí, infortunadamente, las últimas informaciones no son las más favorables para la estrella del Real Madrid y la selección de Francia a menos de 100 días de la Copa del Mundo.

En España han dado a conocer recientemente que, por más que se hable de un “esguince”, las complicaciones pasarían porque “el ligamento cruzado posterior izquierdo del jugador está al límite”, explica Antón Meana, periodista de la prestigiosa Cadena SER.

Kylian Mbappé se soba la rodilla izquierda en el entrenamiento del Real Madrid. Foto: AFP

Tal sería la complejidad del caso para Mbappé, que cada uno de los días hasta el inicio de la Copa Mundo contaría para que el galo pueda estar o no. Es una batalla contra el tiempo por una recuperación total de dicho inconveniente físico.

“Vamos a llamarlo esguince porque es lo que dice el parte médico, pero la lesión es realmente importante”, reconoce el citado comunicador.

“Quedan 100 días para el Mundial y a Mbappé no le sobra ninguno de ellos. Le vienen bien los 100 para recuperarse completamente”, advierte sobre lo que vive ‘Kiki’.

Dentro de poco se vienen los octavos de final de Champions League contra Manchester City. Aunque este sea un partido crucial para el Real Madrid, el atacante podría resguardarse pensando en la competencia orbital de mitad de año.

“Jugar un partido supondría un riesgo y él no va a asumir ninguno”, extiende quien informó a Europa de lo sucedido con Kylian.

Vélez reaccionó a la información

Carlos Antonio Vélez no se puso con tintas medias a la hora de hablar del delantero galo. Para este es claro el panorama, pues sí es una cuestión más compleja como se viene manejando. “Ni Mundial tendría”, zanjó.

Además de eso, el experimentado periodista lamentó que para el amistoso de fin de marzo no pueda hacer presencia la figura del Real Madrid: “Partido contra Colombia… Quisiera que nos probaran de verdad porque la medida no es Venezuela y Bolivia”.

Cabe recordar que la fecha prevista de dicho juego es el domingo 29 de marzo y la hora pactada para que se ponga el balón serán las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

Mbappé encabeza la lista de terror de Francia

En un año mundialista, cualquier molestia física merece atención, especialmente cuando involucra a la Selección Colombia o a un posible adversario en la fase previa al certamen de mitad de 2026.

Precisamente desde el entorno francés se conoció en las últimas horas una novedad médica. El afectado es el defensor central del Barcelona, Jules Koundé.

Jules Koundé se podría quedar fuera de la convocatoria al igual que Kylian Mbappé Foto: Getty Images

Mediante un comunicado oficial, el conjunto blaugrana informó sobre la dolencia del zaguero: “El jugador del primer equipo, Jules Koundé, ha sufrido una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo”.

Aunque podría convertirse en la primera ausencia de Francia para el amistoso frente a Colombia, el Barça aclaró que la “recuperación determinará su disponibilidad”.

Según el alcance de la lesión de Koundé, se definirá si está en condiciones de ser convocado por Didier Deschamps para los encuentros amistosos de fin de mes.

Si el problema físico resulta leve, el defensor tendría un tiempo estimado de baja entre una y tres semanas, lo que le permitiría reaparecer y eventualmente integrar la nómina para enfrentar a los cafeteros en Estados Unidos.