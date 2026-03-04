Desazón en Francia: lesión de figura les cae a poco del amistoso con Colombia y sería baja

En año de mundial, cualquier lesión es digna de reportarse y más si se trata de la Selección Colombia o un rival directo que tengan durante la preparación para el torneo de mitad del 2026.

A finales del mes que ya cursa, la Tricolor se verá las caras con Croacia y Francia. Ambos planteles son del máximo nivel, con jugadores que permanecen en la élite de Europa.

Justamente para los galos es que se supo en las últimas horas que hubo un lesionado. Se trata del defensor central que milita en el Barcelona, Jules Koundé.

En un reporte médico oficial, el cuadro blaugrana dio a conocer la lesión que padece el zaguero: “El jugador del primer equipo, Jules Koundé, ha sufrido una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo".

Kylian Mbappe y Jules Kounde generan preocupación en Francia. Foto: Getty Images

Si bien se podría tratar de la primera baja de Francia para el amistoso ante Colombia, el Barça hace la salvedad de que la “recuperación determinará su disponibilidad”.

Dependiendo de la gravedad que haya tenido la lesión de Koundé, es que se sabrá si le alcanza para ser citado por Didier Deschamps para los amistosos de final del mes.

En caso de ser algo mínimo, el defensor podría estar de regreso en 1 o 3 semanas, justo para entrar en la lista y medirse contra los cafeteros en los Estados Unidos.

Francia, así como Colombia, estarán al pendiente de la evolución que vaya teniendo Jules junto a los servicios médicos del Barcelona, club que se hará cargo de la rehabilitación óptima del jugador.

Dudas en la convocatoria de Francia

Kylian Mbappé, máxima figura del seleccionado francés, estaría pasando por una compleja situación de salud que lo tendría al borde de perderse la Copa del Mundo con los campeones en 1998 y 2018.

Reportes como el de 365 Scores hablan de una “alerta máxima en el Real Madrid por Kylian Mbappé“.

Kylian Mbappé ha pasado varios meses entre las lesiones en Real Madrid. Foto: Getty Images

Si bien los servicios médicos del equipo blanco hablaron de algo no tan grave, la realidad sería otra: “La lesión en su rodilla es más grave de lo previsto: aunque el parte oficial habla de un esguince, el ligamento cruzado posterior está al límite”.

Por investigaciones con el círculo del jugador, de querer llegar al Mundial en óptimas condiciones, debería empezar ya un proceso para no complicarse más.

“Su entorno asegura que necesitará 100 días de recuperación total para llegar al Mundial”, aseveran.

🫥 El estado REAL de @KMbappe 🚑



⚠️🦵 "La lesión es realmente importante, quedan 100 días para el Mundial y a Mbappé no le sobra ninguno"



😠💢 "El entorno de Mbappé NO COMPARTE los plazos de recuperación establecidos por el Real Madrid"



🚨 Info. de @AntonMeana #ElLarguero‼️ pic.twitter.com/09Syoluadq — El Larguero (@ellarguero) March 4, 2026

“Si fuerza su regreso, corre serio riesgo de perderse la gran cita”, sentenciaron de la compleja situación que pasa ‘Kiki’.

Más caídos en el Barcelona

Además de la tristeza por no lograr la épica en Copa del Rey ante Atlético de Madrid, el Barça también ha tenido que lamentar las lesiones de Koundé, así como la de Alejandro Balde.

“El jugador del primer equipo Alejandro Balde ha sufrido una lesión en el bíceps femoral distal del muslo izquierdo. Los exámenes indican que el proceso de recuperación durará aproximadamente 4 semanas”, fue el reporte dado por los servicios médicos.

Estas dos bajas constituyen los primeros problemas de Hansi Flick para la conformación de la nómina de cara a la disputa de los octavos de final de la Champions League ante Newcastle (10 de marzo).