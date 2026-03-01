Desde Real Madrid dan detalles sobre la lesión de Kylian Mbappé: Arbeloa habló de su recuperación

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha asegurado que tienen “muy claro” lo que le pasa al delantero francés Kylian Mbappé y que prefieren “no dar plazos” para su recuperación, además de insistir en la dificultad del encuentro de LaLiga EA Sports de este lunes ante el Getafe, un equipo “muy bien trabajado” y que propone “partidos muy cerrados”.

“Tenemos muy claro qué es lo que le pasa. Ahora queremos que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al 100 % con la máxima confianza y con la mayor seguridad posible en cuanto él se encuentre totalmente recuperado y desaparezcan esas pequeñas molestias”, declaró en rueda de prensa, desvelando que el día del encuentro de vuelta ante el Benfica no estaba en el Santiago Bernabéu porque “tenía permiso de su entrenador”.

Además, explicó que irán con él “día a día”. “Es una cosa de que él vaya viendo cómo se va encontrando, cómo va recuperándose, cómo es la evolución… Creo que ahora mismo es mejor no dar plazos porque básicamente son molestias. Tenemos que ir día a día para ver cuáles son sus sensaciones, cómo se encuentra. En función de eso, iremos decidiendo. Queremos que vuelva al 100 % y cuando eso ocurra, volverá”, expresó.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, se mostró positivo en cuanto a la recuperación de Mbappé. Foto: Getty Images

Además, apeló a centrarse en el duelo de este lunes ante el Getafe. “Como visitante es capaz de hacer partidos muy cerrados; los lleva casi siempre a su terreno. Sabemos la dificultad que vamos a tener mañana, estamos muy concentrados y con muchas ganas de jugar en casa, enfrente de nuestro público, y de sacar los tres puntos”, indicó.

En este sentido, alabó el trabajo de José Bordalás con los azulones. “Está de más todo lo que pueda decir de un entrenador que lleva muchísimos años en LaLiga, y cada año, da igual el equipo, los jugadores que tenga, que saca el mayor de los rendimientos. Es un entrenador que hace jugar los equipos fiel a su estilo; tenemos muy claro, cuando juegas contra los equipos de Bordalás, lo que vas a encontrarte enfrente. Es un entrenador con el que sus equipos, a pesar de no tener mucho balón, defienden muy bien”, señaló.

“Como visitante, creo que son el equipo que menos tiros a puerta reciben. Es un equipo que es capaz de defender hundido y un equipo que es capaz de defender muy alto. Están muy bien trabajados; es lo mejor que se puede decir de cualquier entrenador. No voy a ser yo el que descubra a Bordalás y todo el trabajo que lleva haciendo muchos años”, añadió.

*Con información de Europa Press.