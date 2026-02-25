Anuncio oficial del Real Madrid sobre Kylian Mbappé: se confirmó la decisión de última hora

Kylian Mbappé no estará disponible para el partido de Real Madrid vs. Benfica por los playoffs de la Champions League. El delantero francés quedó por fuera de la convocatoria a raíz de unas molestias que sintió en el entrenamiento del martes.

Cabe recordar que el conjunto merengue tiene la ventaja en el marcador global (1-0) y necesita confirmar su favoritismo sobre la cancha del Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs. Benfica: canal y hora para ver el partido de Richard Ríos en la Champions League

Ante la ausencia de Mbappé, la responsabilidad de los goles recae sobre Vinícius. El brasileño se juega un partido especial por lo que pasó en Lisboa, aunque Gianluca Prestianni tampoco podrá jugar para Benfica por la suspensión provisional que le impuso la UEFA.

El pitazo inicial está programado para las 3:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido en la señal principal de ESPN.

¿Qué le pasó a Kylian Mbappé?

Kylian Mbappé arrastra una lesión en la rodilla desde diciembre del año pasado. Aunque el departamento médico del Real Madrid ha tratado de cuidarlo, la necesidad de resultados ha hecho imposible que tenga una recuperación correcta.

El delantero francés ha sido intermitente entre suplencias y titularidades, intentando llegar a los partidos más importantes de la temporada, como este contra Benfica.

Gianluca Prestianni llegó a Madrid y así lo recibieron: video del momento exacto en el hotel

De hecho, el técnico Álvaro Arbeloa indicó que Mbappé estaba en condiciones de jugar. Eso lo dijo apenas unas horas antes de las molestias que sintió en el entrenamiento y que lo sacaron de la convocatoria para el compromiso de Champions.

La baja del goleador es un golpe certero para el planteamiento del Real Madrid y una motivación extra en el camerino de Benfica, que necesita ganar por la mínima diferencia si quiere llevar la serie a la prórroga o los penales.

Ambos entrenadores consideran que la llave quedó abierta pese al resultado de Lisboa y se la jugarán en un estadio que estará repleto para presenciar otra noche del mejor fútbol europeo.

Kylian Mbappé se pierde el partido contra Benfica. Foto: NurPhoto via AFP

La convocatoria del Real Madrid

La baja de Kylian Mbappé se une a las ya confirmadas de Dean Huijsen, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Eder Militao y Rodrygo.

En ese orden de ideas, esta es la convocatoria del Real Madrid:

Porteros : Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González.

: Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González. Defensas : Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.

: Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy. Mediocampistas : Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Güler, Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch.

: Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Güler, Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch. Delanteros: Vinícius Jr, Gonzalo García, Brahim Díaz y Franco Mastantuono.

El reemplazo de Kylian Mbappé como referencia de ataque podría ser Gonzalo García, quien se hizo conocido por su desempeño en el Mundial de Clubes y siempre deja buenas sensaciones cuando le ha tocado ser titular.

El resto del equipo se mantendría en relación con el partido de ida disputado la semana anterior en territorio portugués.