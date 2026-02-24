Kylian Mbappé está en duda para el partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica por los playoffs de la Champions League. El delantero francés salió con molestias en su rodilla izquierda, esa que le ha venido causando problemas desde diciembre pasado.

De acuerdo a la información de L’Equipe, “la rodilla izquierda del delantero internacional francés sigue causándole dolor, y en el Real Madrid todos coinciden en que probablemente lo mejor sea controlar su estado físico”.

Mbappé fue titular en el partido del sábado contra Osasuna, pero se le vio disminuido físicamente. Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, aseguró que todo estaba en orden, aunque ahora hay serias dudas sobre su presencia para enfrentar al Benfica.

Esta lesión se remonta a un golpe sufrido contra el Celta de Vigo el 7 de diciembre pasado. Mbappé debía cumplir una recuperación de al menos tres semanas, pero volvió once días después para enfrentar al Barcelona en la final de la Supercopa de España.

“Creo que es muy importante valorar el esfuerzo tan grande que está haciendo Kylian, que esté intentando ayudarnos en el campo. Es un jugador diferencial. Las defensas, cuando lo tienen enfrente, saben que en cualquier acción puede resolver un partido. Está listo para mañana”, había dicho Arbeloa en la previa al juego de Champions.

Kylian Mbappé se soba la rodilla izquierda en el entrenamiento del martes. Foto: AFP

¿Cuándo juega Real Madrid contra Benfica?

Kylian Mbappé tiene 24 horas para mostrar signos de recuperación. El partido de Real Madrid vs. Benfica está programado para este miércoles, 25 de febrero, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia).

La idea inicial era que compartiera la dupla de atacantes con Vinícius, pero esta noticia deja contra las cuerdas a Álvaro Arbeloa. La ausencia de Mbappé significa un cambio sustancial en el plan de juego que podría darle una leve ventaja al Benfica.

Ante la posible ausencia de su máxima figura, el Santiago Bernabéu necesita activar el ‘modo Champions’, en el primer partido de una eliminatoria desde que el Arsenal ganara en la capital el año pasado para eliminar a los blancos en cuartos de final. Aunque esa mínima renta de un gol da esperanza a un club merengue que ha avanzado en 22 de sus últimas 23 eliminatorias en Champions en las que ganó la ida.

Además, jugar en casa es garantía de éxito para los blancos, que acumulan seis victorias consecutivas en todas las competiciones en el Bernabéu y han ganado en seis de sus últimos ocho partidos de local en Champions.

El cuadro merengue debe estar vigilante ante un Benfica que no podrá contar con Gianluca Prestianni, sancionado por la UEFA, ni con Mourinho, que regresa 13 años después expulsado.