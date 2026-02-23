Deportes

Mano dura de UEFA con Prestianni: oficializan su castigo por caso con Vinícius Júnior

Para el juego de vuelta entrará en rigor la sanción impuesta por el máximo ente del fútbol europeo al argentino. Será una baja fuerte para Benfica en el Santiago Bernabéu.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

23 de febrero de 2026, 10:25 a. m.
Gianluca Prestianni fue apartado por UEFA tras el supuesto insulto racista a Vinícius Jr.
Gianluca Prestianni fue apartado por UEFA tras el supuesto insulto racista a Vinícius Jr. Foto: Getty Images

La UEFA ha tomado cartas en el asunto de la semana anterior en la Champions League. Después de un alboroto que se generó por un supuesto acto de racismo en contra de Vinícius Júnior, el máximo ente del balompié europeo no pasó por alto este escándalo.

Aunque no se haya podido determinar completamente si el argentino Gianluca Prestianni dijo lo manifestado por el brasileño, el ente ha decidido que se hace necesario imponer una “suspensión provisional del jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni”, indicaron en un comunicado oficial.

LISBON, PORTUGAL - FEBRUARY 17: Gianluca Prestianni of SL Benfica confronts Vinicius Junior of Real Madrid C.F. after Vinicius goal celebration during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio da Luz on February 17, 2026 in Lisbon, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)
Gianluca Prestianni y Vinicius discutieron durante el partido de Benfica vs. Real Madrid. Foto: Getty Images

Esto lo que hará, es que el acusado no pueda hacer presencia en el próximo partido de Liga de Campeones, el cual será será la vuelta de los playoff en Madrid, España.

Ante la posibilidad de ataques en suelo ibérico contra el jugador argentino, así como represalias por parte de la afición del estadio Santiago Bernabéu, fue que UEFA tomó la decisión de sacar del partido a Prestianni para evitar cualquier inconveniente.

Noticias Destacadas