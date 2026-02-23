Mano dura de UEFA con Prestianni: oficializan su castigo por caso con Vinícius Júnior

La UEFA ha tomado cartas en el asunto de la semana anterior en la Champions League. Después de un alboroto que se generó por un supuesto acto de racismo en contra de Vinícius Júnior, el máximo ente del balompié europeo no pasó por alto este escándalo.

Aunque no se haya podido determinar completamente si el argentino Gianluca Prestianni dijo lo manifestado por el brasileño, el ente ha decidido que se hace necesario imponer una “suspensión provisional del jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni”, indicaron en un comunicado oficial.

Gianluca Prestianni y Vinicius discutieron durante el partido de Benfica vs. Real Madrid. Foto: Getty Images

Esto lo que hará, es que el acusado no pueda hacer presencia en el próximo partido de Liga de Campeones, el cual será será la vuelta de los playoff en Madrid, España.

Ante la posibilidad de ataques en suelo ibérico contra el jugador argentino, así como represalias por parte de la afición del estadio Santiago Bernabéu, fue que UEFA tomó la decisión de sacar del partido a Prestianni para evitar cualquier inconveniente.

Real Madrid rompe su silencio sobre el caso de Vinícius y Prestianni: primer comunicado oficial

Castigo para Prestianni es oficial

Este miércoles 25 de febrero, sobre las 3:00 p.m. (hora de Colombia), rodará el balón en Madrid para que definan Real Madrid o Benfica al clasificado a los octavos de final de la UCL.

De momento la llave va a favor de los blancos, quienes esperan en su feudo no tener complicaciones para sacar del camino a un equipo que se les ha hecho complicado vencer en los duelos más recientes.

Mbappé en el duelo de ida de Champions ante Benfica. Foto: AFP

Justo faltando dos días para que se dé dicho choque, fue que UEFA salió a informar del castigo temporal para uno de los protagonistas de la lleva en la ida.

“Tras el nombramiento de un inspector de ética y disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/2026 entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Comité de Control, Ética y Disciplina”, explicaron en la misiva.

Adicional, dejaron en firme que el argentino estará fuera: “(CEDB) ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de la competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible, por la presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) en relación con un comportamiento discriminatorio".

“Esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan dictar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA”, extendieron.

UEFA toma medidas en el presunto acto de racismo que sufrió Vinicius Jr.

Si bien ya se firma un precendente con esto, UEFA podría contemplar algún castigo más para Prestianni. “Se facilitará más información sobre este asunto a su debido tiempo”, anticipan.

