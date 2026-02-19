Real Madrid rompe su silencio sobre el caso de Vinícius y Prestianni: primer comunicado oficial

Real Madrid anunció este jueves que ha presentado “todas las pruebas disponibles” a la UEFA sobre los incidentes ocurridos el martes en la ida por los playoffs de la Champions League contra el Benfica en Lisboa, marcada por las acusaciones de racismo formuladas por Vinícius hacia Gianluca Prestianni.

“Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido”, señaló el Real Madrid en un comunicado.

El gigante español se declara agradecido por “el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinícius desde todos los ámbitos del fútbol mundial”, asegurando que “seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad”.

La UEFA anunció el miércoles la apertura de una investigación sobre las acusaciones de “comportamiento discriminatorio” por parte de Gianluca Prestianni, al que Vinícius acusa de haberlo llamado “mono” durante la victoria (1-0) de los blancos.

Unas acusaciones que el argentino ha desmentido en su cuenta de Instagram y que confirman, entre otros, el delantero francés Kylian Mbappé.

Varios vídeos que circulan en las redes sociales y han sido difundidos por medios españoles muestran también comportamientos de carácter racista por parte de varios aficionados portugueses en la grada, lo que explica el plural -“inaceptables episodios”- utilizado por el Real Madrid en su comunicado.

Vinícius, un abanderado contra el racismo

Vinícius se ha convertido en un abanderado contra el racismo desde que llegó a la capital española en 2018 procedente del Flamengo. El jugador de 25 años ha sido objeto de numerosos incidentes de gran repercusión, en su mayoría dentro de España.

En enero de 2023, aficionados del Atlético colgaron un muñeco con la figura de Vinícius de un puente cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid, a las afueras de la capital.

Cuatro meses después, Vinícius se encaró con aficionados que le insultaban en Mestalla, el estadio del Valencia, en un incidente que le significó apoyo mundial en su lucha contra el racismo.

“No soy víctima del racismo. Soy el tormento de los racistas”, escribió Vinícius en la red social X en 2024, después de que tres aficionados del Valencia fueran declarados culpables de haberle insultado aquel día.

“Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todos los negros”, agregó.

Incidentes recientes

En 2025, cinco aficionados del Real Valladolid que también profirieron insultos racistas a Vinícius en un partido de 2022, fueron condenados por un tribunal por cometer un delito de odio: la primera resolución de este tipo en España en un estadio de fútbol.

Ha habido otros incidentes, el más reciente protagonizado por aficionados del Albacete que dedicaron cánticos racistas al delantero a las puertas de su estadio antes de eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey en enero.

