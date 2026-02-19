Deportes

Real Madrid rompe su silencio sobre el caso de Vinícius y Prestianni: primer comunicado oficial

El conjunto merengue dio una actualización relacionada a las investigaciones de la UEFA y la denuncia de racismo en el partido contra Benfica.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

19 de febrero de 2026, 7:54 a. m.
Real Madrid salió en defensa de Vinícius Jr por lo sucedido en Lisboa.
Real Madrid salió en defensa de Vinícius Jr por lo sucedido en Lisboa. Foto: Getty Images

Real Madrid anunció este jueves que ha presentado “todas las pruebas disponibles” a la UEFA sobre los incidentes ocurridos el martes en la ida por los playoffs de la Champions League contra el Benfica en Lisboa, marcada por las acusaciones de racismo formuladas por Vinícius hacia Gianluca Prestianni.

Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido”, señaló el Real Madrid en un comunicado.

La sanción que pagaría Gianluca Prestianni por insultar a Vinícius: esto dice el reglamento

El gigante español se declara agradecido por “el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinícius desde todos los ámbitos del fútbol mundial”, asegurando que “seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad”.

La UEFA anunció el miércoles la apertura de una investigación sobre las acusaciones de “comportamiento discriminatorio” por parte de Gianluca Prestianni, al que Vinícius acusa de haberlo llamado “mono” durante la victoria (1-0) de los blancos.

Ciclismo

Clasificación general del UAE Tour: así les fue a Harold Tejada y Nairo Quintana en la etapa 4

Deportes

Tulio Gómez estalló y lanzó denuncia contra el árbitro de Junior vs. América: “Qué grosería”

Deportes

Atlético Nacional anuncia renovación en pleno desarrollo del torneo: “Proyecta todo lo que aún podemos seguir construyendo”

Deportes

La tabla en Liga BetPlay tras agónico triunfo de Junior sobre América de Cali: se mueven los ocho

Deportes

Experto da veredicto al polémico penal a favor de Junior contra América de Cali: esto dijo

Deportes

Real Madrid brilla en Champions y Linda Caicedo es vital: les espera duro reto en cuartos

Deportes

Arsenal se complicó con el colero: así quedó la tabla de posiciones en Premier League

Deportes

La sanción que pagaría Gianluca Prestianni por insultar a Vinícius: esto dice el reglamento

Deportes

Así reaccionó Richard Ríos a la denuncia de Vinicius y el caso de racismo: reveló su postura

Deportes

La UEFA anuncia su primera decisión en el caso de Vinicius y Prestianni: hay comunicado oficial

Unas acusaciones que el argentino ha desmentido en su cuenta de Instagram y que confirman, entre otros, el delantero francés Kylian Mbappé.

Varios vídeos que circulan en las redes sociales y han sido difundidos por medios españoles muestran también comportamientos de carácter racista por parte de varios aficionados portugueses en la grada, lo que explica el plural -“inaceptables episodios”- utilizado por el Real Madrid en su comunicado.

Vinícius, un abanderado contra el racismo

Vinícius se ha convertido en un abanderado contra el racismo desde que llegó a la capital española en 2018 procedente del Flamengo. El jugador de 25 años ha sido objeto de numerosos incidentes de gran repercusión, en su mayoría dentro de España.

En enero de 2023, aficionados del Atlético colgaron un muñeco con la figura de Vinícius de un puente cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid, a las afueras de la capital.

El historial de peleas a puños y declaraciones ofensivas de Gianluca Prestianni, investigado por la UEFA por presunto racismo contra Vinícius Jr

Cuatro meses después, Vinícius se encaró con aficionados que le insultaban en Mestalla, el estadio del Valencia, en un incidente que le significó apoyo mundial en su lucha contra el racismo.

“No soy víctima del racismo. Soy el tormento de los racistas”, escribió Vinícius en la red social X en 2024, después de que tres aficionados del Valencia fueran declarados culpables de haberle insultado aquel día.

“Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todos los negros”, agregó.

El delantero argentino del SL Benfica #25 Gianluca Prestianni esconde su boca mientras discute con el delantero brasileño del Real Madrid #07 Vinicius Junior, quien se quejó de presuntos insultos racistas durante el partido de ida de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF en el Estadio da Luz de Lisboa el 17 de febrero de 2026. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Gianluca Prestianni se tapó la boca antes de soltar el presunto insulto racista contra Vinícius. Foto: AFP

Incidentes recientes

En 2025, cinco aficionados del Real Valladolid que también profirieron insultos racistas a Vinícius en un partido de 2022, fueron condenados por un tribunal por cometer un delito de odio: la primera resolución de este tipo en España en un estadio de fútbol.

Ha habido otros incidentes, el más reciente protagonizado por aficionados del Albacete que dedicaron cánticos racistas al delantero a las puertas de su estadio antes de eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey en enero.

*Con información de la AFP.

Más de Deportes

Nairo Quintana charlando con Isaac del Toro en la disputa del UAE Tour 2026

Clasificación general del UAE Tour: así les fue a Harold Tejada y Nairo Quintana en la etapa 4

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, se quejó tras la derrota contra Junior.

Tulio Gómez estalló y lanzó denuncia contra el árbitro de Junior vs. América: “Qué grosería”

Nómina de Atlético Nacional para este 2026.

Atlético Nacional anuncia renovación en pleno desarrollo del torneo: “Proyecta todo lo que aún podemos seguir construyendo”

Junior vs. América de Cali por Liga BetPlay.

La tabla en Liga BetPlay tras agónico triunfo de Junior sobre América de Cali: se mueven los ocho

Polémico penal en el Junior vs. América de Cali por Liga BetPlay.

Experto da veredicto al polémico penal a favor de Junior contra América de Cali: esto dijo

Linda Caicedo con Real Madrid ante París FC en Champions.

Real Madrid brilla en Champions y Linda Caicedo es vital: les espera duro reto en cuartos

Wolverhampton vs. Arsenal por Premier League.

Arsenal se complicó con el colero: así quedó la tabla de posiciones en Premier League

Olympiacos contra Bayer Leverkusen por Champions.

Bayer Leverkusen silencia El Pireo: tormenta para Olympiacos en Champions

Bodø/Glimt vs Inter

Sorpresa en Champions: Bodø/Glimt le da el golpe a Inter de Milán y condiciona la vuelta

Noticias Destacadas