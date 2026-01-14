Deportes

Batacazo en Copa del Rey con el Albacete: pésimo comienzo de Arbeloa y fracaso absoluto del Real Madrid

Real Madrid jugó los octavos de la Copa del Rey contra el Albacete bajo la dirección técnica de Álvaro Arbeloa, quien reemplazó a Xabi Alonso.

William Horacio Perilla Gamboa

14 de enero de 2026, 10:06 p. m.
Álvaro Arbeloa contra el Albacete en la Copa del Rey.
Álvaro Arbeloa contra el Albacete en la Copa del Rey. Foto: Getty Images

Terremoto absoluto en el Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso y la oficialidad de Álvaro Arbeloa como nuevo director técnico de la ‘Casa Blanca’. Días de tensión, de reestructuración y con el afán de superar al Barcelona en LaLiga e intentar la remontada en Champions League.

A esa lista de prioridades también se agrega la Copa del Rey, que es otro de los objetivos de una institución tan grande como Real Madrid. Este torneo es de las entrañas del fútbol español y el gigante de la capital española está llamado a tenerlo en la lista. Siempre, este título se suma a la liga doméstica y la Champions League como los objetivos primarios de la temporada.

Las cosas ya no son así para Real Madrid y se firma uno de los fracasos más grandes del fútbol de Europa esta temporada. El equipo blanco no pudo con el Albacete y cayó eliminado en la Copa del Rey. Por si fuera poco, no perdió en la final, ni siquiera en semifinales o cuartos de final, sino en la instancia de octavos. Batacazo histórico del gigante español que le da la vuelta al mundo.

Nunca pudo superar al Albacete en la cancha, aunque le puso picante al partido y no se daba por vencido. Dos goles del Albacete en momentos claves del juego fueron golpes durísimos para Real Madrid que le avisaban que si clasificaba era sufriendo o incluso podía quedar eliminado. Javier Villar del Fraile y doblete de Jefté Betancor fue suficiente para decretar el 3-2 definitivo y la eliminación del favorito. Golpazo en el fútbol español.

Albacete le pegó al Real Madrid y se confirma un fracaso histórico

El Albacete es un equipo de la segunda división del fútbol español y esta temporada no está en los primeros lugares de la tabla de posiciones y su ascenso es casi imposible. Es 17°, lo que le da más toques de épica a la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Rey.

Los goles de Franco Mastantuono y Gonzalo García no le sirvieron al Real Madrid para tomar un segundo aire y al menos llevar el partido al alargue. El gol de Jefté Betancor al 90+4′ fue el golpe mortal para el Real Madrid en el estadio Carlos Belmonte de Albacete.

En otros resultados de la jornada, Alavés eliminó al Rayo Vallecano, Real Betis no se dejó sorprender por el Elche y también clasificó a cuartos de final. Real Sociedad tuvo que ir hasta los penaltis para ganarle al Osasuna, Atlético de Madrid por la mínima diferencia superó a La Coruña y Athletic Bilbao por poco y firma otro papelón tras el 4-3 ante el Cultural Leonesa.

